«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας του θεάματος για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Ήταν μια από τις σταρ στα Φιλαράκια, έχει παίξει σε μερικές από τις πιο γνωστές παραγωγές του Χόλιγουντ, ενώ οι σχέσεις και οι χωρισμοί της απασχολούσαν πάντα τα μίντια. Ωστόσο η Τζένιφερ Άνιστον δεν ήταν από εκείνες που μίλαγαν ιδιαίτερα ανοιχτά για την προσωπική τους ζωή.

Αυτή ήταν κάτι που άνηκε αποκλειστικά σε εκείνη και τα περισσότερα θέματα δεν ήθελε να τα μοιραστεί με τον κόσμο. Τουλάχιστον μέχρι που ήρθε η μεγάλη συνέντευξη στο Harper’s Bazaar – με την 56χρονη ηθοποιό να αποκαλύπτει περισσότερα από όσα μας έχει συνηθίσει.

Αρχικά μίλησε για την 20ετή κρυφή μάχη της να αποκτήσει παιδί, απαντώντας σε όσους την αποκαλούσαν εγωίστρια εργασιομανή. Και μετά αναφέρθηκε και στο δύσκολο διαζύγιο των γονιών της, που στο τέλος της έστειλε για ψυχανάλυση.

«Το διαζύγιό τους δεν ήταν φιλικό, σε καμία περίπτωση και συνέβη σε μια περίοδο που οι περισσότεροι δεν γνώριζαν το πως έπρεπε να συμπεριφερθούν σε ένα παιδί» είπε η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία ήταν εννέα χρονών όταν έμαθε πως ο πατέρας της Τζον και η μητέρα της Νάνσι αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους.

«Και το πως θα ένιωθα ήταν κάτι που δεν απασχολούσε ιδιαίτερα τους γονείς μου – αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν πώς θα πληγώσει ο ένας τον άλλον. Κάπως έτσι κατέληξα να είμαι ένα πιόνι» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, όπως τόνισε, όλο αυτό την οδήγησε στο να κάνει ψυχοθεραπεία – κάτι που συνέχισε μεγαλώνοντας «και με βοήθησε να αποφύγω στιγμές οργής και έντονες αντιδράσεις».