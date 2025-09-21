Πάντα νέα: Η αισθητικός της Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε το μυστικό πίσω από την επιδερμίδα της ηθοποιού

Η 56χρονη Τζένιφερ Άνιστον εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα σε κάθε της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι έχει καταφύγει σε κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις, ωστόσο η φρεσκάδα της αποδίδεται κυρίως στη σχολαστική περιποίηση και στον υγιεινό τρόπο ζωής που ακολουθεί.

Η αισθητικός της, Τζοάνα Τσεχ, αποκάλυψε ότι η προετοιμασία για μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις ξεκινά περίπου έξι εβδομάδες νωρίτερα, με αλλαγές στον τρόπο ζωής, εντατικές προπονήσεις, μασάζ για το σώμα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα φροντίδας προσώπου. Όπως τόνισε, η υπερβολική χρήση botox και fillers μπορεί να οδηγήσει σε αφύσικα αποτελέσματα, κάτι που συχνά καλείται να αντιμετωπίσει.

Η Άνιστον έχει μιλήσει ανοιχτά για τη ρινοπλαστική που έκανε στα 20 της λόγω στραβού διαφράγματος, χαρακτηρίζοντάς την «την καλύτερη απόφαση της ζωής της». Έχει διαψεύσει ωστόσο άλλες φήμες, όπως για αυξητική στήθους, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα της αλλάζει απλώς ανάλογα με το βάρος της.

Παρότι έχει δοκιμάσει botox, η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι δεν της ταιριάζει, επισημαίνοντας ότι πολλές γυναίκες δείχνουν μεγαλύτερες προσπαθώντας να κρύψουν τα σημάδια του χρόνου. Αντίθετα, προτιμά πιο σύγχρονες θεραπείες, όπως laser, Thermage, Ultherapy, microcurrent facials, αλλά και ενέσεις πεπτιδίων, τις οποίες θεωρεί «το μέλλον». Δεν δίστασε μάλιστα να δοκιμάσει ακόμη και τη θεραπεία με «σπέρμα σολομού», που όμως δεν της απέδωσε τα αναμενόμενα.

Σε ό,τι αφορά τη φυσική της κατάσταση, ακολουθεί αυστηρή καθημερινή γυμναστική, κάνει διαλειμματική νηστεία και τρέφεται με πλούσιες σε πρωτεΐνη επιλογές, ενώ δίνει έμφαση στον ύπνο, την ενυδάτωση και τον διαλογισμό. Αν και γενικά είναι προσεκτική με τη διατροφή της, επιτρέπει στον εαυτό της μικρές απολαύσεις κάθε Κυριακή, όπως ένα σπιτικό μπέργκερ.

Η ίδια δηλώνει ότι την ενοχλεί η φράση «καλή για την ηλικία της» και υπογραμμίζει: «Είμαι πιο γυμνασμένη από ό,τι στα 20 μου και νιώθω καλύτερα σε σώμα, ψυχή και πνεύμα».

*Με πληροφορίες από: Daily Mail