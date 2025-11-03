magazin
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Το είχε ο κόσμος τούμπανο: Η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία στα social media επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση
03 Νοεμβρίου 2025 | 13:04

Το είχε ο κόσμος τούμπανο: Η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία στα social media επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση

Μετά από περίπου 4 μήνες που οι φήμες έδιναν και έπαιρναν, η Τζένιφερ Άνιστον έκανε επίσημη τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Για περίπου δύο δεκαετίες η προσωπική της ζωή βρισκόταν κάτω από τα φώτα της της δημοσιότητας. Ο γάμος της με τον Μπραντ Πιτ, ο χωρισμός, η Αντζελίνα Τζολί, ο δεύτερος γάμος της με τον Τζάστιν Θερού, η απόφασή της να μην κάνει παιδιά και πολλά ακόμα, έκαναν την εμφάνισή τους στα tabloids. Ο Τύπος είχε βάλει στο μικροσκόπιο την Τζένιφερ Άνιστον.

Ωστόσο, από το 2018 και μετά, η 56χρονη σταρ του Χόλιγουντ αποφάσισε να «κλείσει τους διακόπτες». Η ερωτική της ζωή μεταμορφώθηκε σε ένα μυστήριο, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό της από τον Θερού. Κανείς δεν ήξερε τι γίνεται με την Τζένιφερ Άνιστον.

Μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τότε άρχισαν να ακούγονται νέες φήμες ότι η γνωστή ηθοποιός είχε βρει και πάλι τον έρωτα, αυτή τη φορά μένοντας μακριά από τον χώρο του θεάματος – άλλωστε ο Τζιμ Κέρτις δηλώνει μεταμορφωτικός coach και υπνοθεραπευτής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

Οι δυο τους, αφού πρώτο ακολούθησε ο ένας τον άλλον στα social media, στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν με κοινές παρέες, να πηγαίνουν για φαγητό, έκαναν διακόπες στη Μαγιόρκα, ωστόσο κανείς τους δεν επιβεβαίωνε τη σχέση.

Μέχρι πριν από μερικές ώρες, όταν η Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας στη λεζάντα «χρόνια πολλά αγάπη μου».

Ποιος είναι ο Τζιμ Κέρτις

Ο Τζιμ Κέρτις λέει ότι δεν είναι ακόμη ένας τυπικός life coach.

Με περισσότερους από 550.000 ακολούθους στο Instagram, ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως «μεταμορφωτικός coach και υπνοθεραπευτής», ενώ παράλληλα είναι και συγγραφέας.

Το βιβλίο του Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness έχει ήδη αποκτήσει ένα πιστό κοινό, και η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε δημόσια τον περασμένο Μάιο ότι το διάβαζε.

Η προσωπική ιστορία του Κέρτις εξηγεί το πάθος του για την υπνοθεραπεία και την αυτογνωσία.

Η σχέση του με αυτές τις μεθόδους ξεκίνησε το 1995, όταν, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χάμπσαϊρ, αντιμετώπισε έναν έντονο και χρόνιο νευρολογικό πόνο που τον ταλαιπωρούσε για πάνω από 20 χρόνια.

Αντί να στραφεί αποκλειστικά σε παραδοσιακές ιατρικές θεραπείες, ανακάλυψε τη δύναμη του διαλογισμού, της ενσυνειδητότητας, της «υπνο-συνειδητότητας» (hypno-realization) και της νευρογένεσης.

Αυτή η προσωπική του εμπειρία μεταμόρφωσης τον οδήγησε στην καριέρα που ακολουθεί σήμερα.

Ο Κέρτις πλέον διδάσκει ότι μέσω της «υπνο-συνειδητότητας» και της νευρογένεσης, οι άνθρωποι μπορούν να «απελευθερωθούν από το παρελθόν τους», να αλλάξουν τα νοητικά τους μοτίβα και να δημιουργήσουν μια εντελώς νέα πραγματικότητα «δυναμικής, αγαπημένης σύνδεσης».

Στην ιστοσελίδα του, ο ίδιος δηλώνει ότι έχει βοηθήσει χιλιάδες άτομα να επιτύχουν ακριβώς αυτό.

Επιπλέον, ο Κέρτις είναι ειδικός στην καθοδήγηση ανθρώπων μέσα από τη δύσκολη διαδικασία του διαζυγίου, βοηθώντας τους να θεραπευτούν και να προχωρήσουν.

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές
Βίντεο 03.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν «λάθος» και επιμένει πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να ανοίξουν τη διαδικασία στους ψηφοφόρους με προκριματικές εκλογές.

Σύνταξη
Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται
The Blues Brothers 02.11.25

Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον - Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

O Τζιμ Μπελούσι αναπολεί μια αγαπημένη στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας του στο Χόλιγουντ — και πώς αυτή σχετίζεται με τον αδελφό του Τζον, που έφυγε από τη ζωή στα 33 του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02.11.25

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου
Βαρύ πένθος 03.11.25 Upd: 15:18

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια όπου σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Καρυστιανού: Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Χωρίς υπογραφή Κοβέσι η ποινική έρευνα για τα Τέμπη ανατέθηκε στη Βουλή
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα 03.11.25

Υπόμνημα Καρυστιανού: Χωρίς υπογραφή Κοβέσι και με fast track διαδικασίες η ποινική έρευνα για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζητά να γίνει έρευνα για τους λόγους που η ποινική δικογραφία για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή ενώ δεν υπήρχε θέμα παραγραφής όπως είχε ισχυριστεί η αρμόδια επιτροπή

Σύνταξη
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Music Stage 03.11.25

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για τη Eurovision 2026: 264 τραγούδια κατατέθηκαν από καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ φέτος η επιλογή θα γίνει μέσω δύο Ημιτελικών και ενός Τελικού, με αυξημένο ρόλο του κοινού

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
