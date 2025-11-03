Το είχε ο κόσμος τούμπανο: Η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία στα social media επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση

Για περίπου δύο δεκαετίες η προσωπική της ζωή βρισκόταν κάτω από τα φώτα της της δημοσιότητας. Ο γάμος της με τον Μπραντ Πιτ, ο χωρισμός, η Αντζελίνα Τζολί, ο δεύτερος γάμος της με τον Τζάστιν Θερού, η απόφασή της να μην κάνει παιδιά και πολλά ακόμα, έκαναν την εμφάνισή τους στα tabloids. Ο Τύπος είχε βάλει στο μικροσκόπιο την Τζένιφερ Άνιστον.

Ωστόσο, από το 2018 και μετά, η 56χρονη σταρ του Χόλιγουντ αποφάσισε να «κλείσει τους διακόπτες». Η ερωτική της ζωή μεταμορφώθηκε σε ένα μυστήριο, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό της από τον Θερού. Κανείς δεν ήξερε τι γίνεται με την Τζένιφερ Άνιστον.

Μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τότε άρχισαν να ακούγονται νέες φήμες ότι η γνωστή ηθοποιός είχε βρει και πάλι τον έρωτα, αυτή τη φορά μένοντας μακριά από τον χώρο του θεάματος – άλλωστε ο Τζιμ Κέρτις δηλώνει μεταμορφωτικός coach και υπνοθεραπευτής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Page Six (@pagesix)

Οι δυο τους, αφού πρώτο ακολούθησε ο ένας τον άλλον στα social media, στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν με κοινές παρέες, να πηγαίνουν για φαγητό, έκαναν διακόπες στη Μαγιόρκα, ωστόσο κανείς τους δεν επιβεβαίωνε τη σχέση.

Μέχρι πριν από μερικές ώρες, όταν η Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας στη λεζάντα «χρόνια πολλά αγάπη μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ποιος είναι ο Τζιμ Κέρτις

Ο Τζιμ Κέρτις λέει ότι δεν είναι ακόμη ένας τυπικός life coach.

Με περισσότερους από 550.000 ακολούθους στο Instagram, ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως «μεταμορφωτικός coach και υπνοθεραπευτής», ενώ παράλληλα είναι και συγγραφέας.

Το βιβλίο του Shift: Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness έχει ήδη αποκτήσει ένα πιστό κοινό, και η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε δημόσια τον περασμένο Μάιο ότι το διάβαζε.

Η προσωπική ιστορία του Κέρτις εξηγεί το πάθος του για την υπνοθεραπεία και την αυτογνωσία.

Η σχέση του με αυτές τις μεθόδους ξεκίνησε το 1995, όταν, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χάμπσαϊρ, αντιμετώπισε έναν έντονο και χρόνιο νευρολογικό πόνο που τον ταλαιπωρούσε για πάνω από 20 χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jim Curtis (@jimcurtis1)

Αντί να στραφεί αποκλειστικά σε παραδοσιακές ιατρικές θεραπείες, ανακάλυψε τη δύναμη του διαλογισμού, της ενσυνειδητότητας, της «υπνο-συνειδητότητας» (hypno-realization) και της νευρογένεσης.

Αυτή η προσωπική του εμπειρία μεταμόρφωσης τον οδήγησε στην καριέρα που ακολουθεί σήμερα.

Ο Κέρτις πλέον διδάσκει ότι μέσω της «υπνο-συνειδητότητας» και της νευρογένεσης, οι άνθρωποι μπορούν να «απελευθερωθούν από το παρελθόν τους», να αλλάξουν τα νοητικά τους μοτίβα και να δημιουργήσουν μια εντελώς νέα πραγματικότητα «δυναμικής, αγαπημένης σύνδεσης».

Στην ιστοσελίδα του, ο ίδιος δηλώνει ότι έχει βοηθήσει χιλιάδες άτομα να επιτύχουν ακριβώς αυτό.

Επιπλέον, ο Κέρτις είναι ειδικός στην καθοδήγηση ανθρώπων μέσα από τη δύσκολη διαδικασία του διαζυγίου, βοηθώντας τους να θεραπευτούν και να προχωρήσουν.