«Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω»: Ο Οδυσσέας Σταμούλης παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει «Δύο Ξένοι» σε επανάληψη

Τη διαχρονική επιτυχία της σειράς «Δυο ξένοι», αλλά και το προσωπικό του αποτύπωμα από εκείνη την περίοδο, θυμήθηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη φήμη, τις συνεργασίες και τις αναμνήσεις που κουβαλά μέχρι σήμερα από τη διαδρομή του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Για τη σειρά που σημάδεψε την πορεία του, αλλά και για τις ανθρώπινες σχέσεις που διαμόρφωσαν τη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής, μίλησε ο ηθοποιός, ο οποίος βρέθηκε σήμερα Πέμπτη στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ1, και αναφέρθηκε ανοιχτά στην επιτυχία των «Δυο ξένων».

«Υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω»

«Οι ‘Δυο ξένοι’ προβάλλονται διαρκώς σε επανάληψη, και όχι μόνο μία φορά τον χρόνο. Μερικές φορές, μόλις ολοκληρωθεί η προβολή, ξεκινά ξανά από την αρχή. Εγώ, όμως, δεν το βλέπω πια», είπε αρχικά ο Οδυσσέας Σταμούλης.

«Εγώ είμαι, φυσικά, αλλά μετά από κάποιο καιρό. Είναι σαν ένας κανονικός άνθρωπος, με την καλή έννοια, που κάθεται στο σπίτι του μετά από 30 χρόνια γάμου, ανοίγει το άλμπουμ του γάμου, βλέπει τον εαυτό του 25 χρονών και τώρα είναι 55. Είναι ωραίο; Δηλαδή ωραίο είναι, είσαι εσύ αλλά…», δήλωσε.

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε παλαιότερες σειρές, θυμάμαι τα όνειρα εκείνης της εποχής, αλλά υπάρχουν και πράγματα που θέλω να τα ξεχνάω. Άλλα τα θυμάμαι και άλλα τα αφήνω πίσω. Καλές συνεργασίες δεν γίνεται να έχεις πάντα, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι από την αρχή ήταν όλοι φίλοι σου, κάτι που δεν γίνεται», πρόσθεσε.

Ο ίδιος δεν δίστασε να παραδεχτεί πως «Οι “Δύο Ξένοι” μάλλον μου άλλαξαν τη ζωή», αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της σειράς στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία. Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Οδυσσέας Σταμούλης μίλησε με συγκίνηση για τον πατέρα του, τονίζοντας πως ήταν περήφανος για την επιλογή του να γίνει ηθοποιός.