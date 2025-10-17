Οδυσσέας Σταμούλης: «Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει. Μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του θεάτρου και της τηλεόρασης, μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή του, την απώλεια, αλλά και τη δύναμη της αγάπης που τον κρατά όρθιο. Ενώ αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αθώος ή Ένοχος» στο θέατρο ELIART, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν αποκλείεται από τη νέα χρονιά να επιστρέψει και τηλεοπτικά.

Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno, ο Οδυσσέας Σταμούλης με συγκίνηση αναφέρθηκε και στον γάμο του, στην προσπάθεια για γαλήνη και ελπίδα, αλλά και στον αβάσταχτο πόνο για τον γιο του, που έχασε πριν δύο χρόνια.

«Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει. Συνειδητοποιείς ότι θα είναι πάντα παρών, μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς»

Τι δήλωσε ο Οδυσσέας Σταμούλης

«Έχουμε βάση την αγάπη εδώ και πολύ καιρό και στοχεύουμε στη γαλήνη. Βρεθήκαμε σε μία στιγμή που υπήρξε ένα δίλημμα, ή να συνεχίσουμε με έναν τρόπο πιο δυσάρεστο ή να διεκδικήσουμε την όποια χαρά μας αναλογεί», είπε ο ηθοποιός για τον γάμο με τη σύντροφό του.

«Χάνω πολύ συχνά την αισιοδοξία μου, γιατί θέλω να έχω λόγο να είμαι αισιόδοξος», συμπλήρωσε.

Για την απώλεια του γιου του, που έχασε τη ζωή του πριν από δύο χρόνια στη θάλασσα, είπε: «Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει. Συνειδητοποιείς ότι θα είναι πάντα παρών, μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς. Πήρα πολλή αγάπη και από αγνώστους στον δρόμο. Η αγαπημένη μου με έχει διαβεβαιώσει πως σε όλες τις χαρές μας είναι δίπλα και ο Χρηστάκης. Κι έτσι, είναι πάντα μαζί μας».