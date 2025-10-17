magazin
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οδυσσέας Σταμούλης: «Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει. Μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς»
TV 17 Οκτωβρίου 2025 | 19:40

Οδυσσέας Σταμούλης: «Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει. Μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης μίλησε με ειλικρίνεια αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno για τη ζωή του, την απώλεια, αλλά και τη δύναμη της αγάπης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Spotlight

Ο Οδυσσέας Σταμούλης, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του θεάτρου και της τηλεόρασης, μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή του, την απώλεια, αλλά και τη δύναμη της αγάπης που τον κρατά όρθιο. Ενώ αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Αθώος ή Ένοχος» στο θέατρο ELIART, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν αποκλείεται από τη νέα χρονιά να επιστρέψει και τηλεοπτικά.

Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno, ο Οδυσσέας Σταμούλης με συγκίνηση αναφέρθηκε και  στον γάμο του, στην προσπάθεια για γαλήνη και ελπίδα, αλλά και στον αβάσταχτο πόνο για τον γιο του, που έχασε πριν δύο χρόνια.

«Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει. Συνειδητοποιείς ότι θα είναι πάντα παρών, μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς»

Τι δήλωσε ο Οδυσσέας Σταμούλης

«Έχουμε βάση την αγάπη εδώ και πολύ καιρό και στοχεύουμε στη γαλήνη. Βρεθήκαμε σε μία στιγμή που υπήρξε ένα δίλημμα, ή να συνεχίσουμε με έναν τρόπο πιο δυσάρεστο ή να διεκδικήσουμε την όποια χαρά μας αναλογεί», είπε ο ηθοποιός για τον γάμο με τη σύντροφό του.

«Χάνω πολύ συχνά την αισιοδοξία μου, γιατί θέλω να έχω λόγο να είμαι αισιόδοξος», συμπλήρωσε.

Για την απώλεια του γιου του, που έχασε τη ζωή του πριν από δύο χρόνια στη θάλασσα, είπε: «Η απώλεια και ο πόνος βαθαίνει. Συνειδητοποιείς ότι θα είναι πάντα παρών, μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου. Μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι και να προχωράς. Πήρα πολλή αγάπη και από αγνώστους στον δρόμο. Η αγαπημένη μου με έχει διαβεβαιώσει πως σε όλες τις χαρές μας είναι δίπλα και ο Χρηστάκης. Κι έτσι, είναι πάντα μαζί μας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Ποντοπόρος
ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ωραίες στιγμές 17.10.25

Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον - «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»
Παράνομα πλήγματα 17.10.25

ΟΗΕ: Τα πλήγματα του στρατού του Ισραήλ κατά οχημάτων στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι «εγκλήματα πολέμου»

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έχει στοχεύσει ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Σύνταξη
Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»
Μπράβο! 17.10.25

Γιώργος Καπουτζίδης: Γράφει ιστορία με την ίντερσεξ θεία Σταματίνα – «Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α. όπως ενσυναίσθηση!»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πάλι αυτό που ξέρει καλά, να εργαλειοποιεί την τηλεόραση για να διδάξει αξίες, ενσυναίσθηση, συμπερίληψη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για μικρά και κυρίως μεγάλα (κάπως φοβικά;) παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Άρης: Πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Βοριαζίδης, θα υποβληθεί σε επέμβαση

Στο χειρουργείο οδηγείται ο νεαρός μέσος καθώς στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Στο πλευρό του η ΠΑΕ Άρης: «Θα βγει νικητής στη μάχη που θα δώσει»

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
Θρίλερ 17.10.25

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
Νέος ηθικός πανικός 17.10.25

Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;

Όπως οι βικτωριανές νόρμες επιδίωκαν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, οι σημερινοί περιορισμοί των social media κινδυνεύουν να επιβάλουν μια στενή οπτική για το πώς πρέπει να είναι η ψηφιακή ζωή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα της χώρας κινδυνεύει με απόλυση
Κόσμος 17.10.25

Το 80% των εργαζομένων που διαχειρίζονται τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ κινδυνεύει με απόλυση

Με προσωπικό ασφαλείας απειλεί να μείνει η Διοίκηση για την Πυρηνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, απολύοντας το 80% των εργαζομένων της, εξαιτίας της διαφωνίας στον προϋπολογισμό της αμερικανικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του
Europa League 17.10.25

Παναθηναϊκός: ο Ντέσερς εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Πάντοβιτς στη θέση του

Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποίησε τον κανονισμό της UEFA για μία αλλαγή στη λίστα της και αντικατέστησε τον Σίριλ Ντέσερς με τον Μίλος Πάντοβιτς. Πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Νιγηριανού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα
Trash 17.10.25

Ο Φειδίας Παναγιώτου με μύτη κλόουν κάνει την «πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής του» – Ιδρύει κόμμα

Το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, «Άμεση Δημοκρατία», μοιάζει λιγότερο με μια πραγματική προσπάθεια αλλαγής και περισσότερο με μια φαντασίωση τεχνολογικής και θεατρικής πολιτικής.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο