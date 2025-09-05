Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή – Ποια προτιμούσε

Ο Δημήτρης Αποστόλου βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4», όπου έδωσε συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλου. Ο γνωστός σεναριογράφος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κωμική σειρά του MEGA «Οι Δύο Ξένοι» και στο guest ρόλο της Δέσποινας Βανδή, η οποία είχε υποδυθεί μια τραγουδίστρια τη Χαρούλα αναστατώνοντας τη ζωή του Αποστόλη (Αλέξανδρος Ρήγας).

Ωστόσο, οι δύο σεναριογράφοι της αγαπημένης σειράς «Δύο Ξένοι» Ρήγας – Αποστόλου πριν καταλήξουν στη Δέσποινα Βανδή, είχαν σκέψεις και αντιδράσεις για την επιλογή προσώπου.

Η σειρά «Δύο Ξένοι» προβλήθηκε στο MEGA για δύο τηλεοπτκές σεζόν την περίοδο 1997- 1999, με πρωταγωνιστές την Εβελίνα Παπούλια και τον Νίκο Σεργανόπουλο.

Δημήτρης Αποστόλου: «Ο Αλέξανδρος μου έλεγε να πάρεις την Τάνια Τρύπη»

«Ο Αλέξανδρος (Ρήγας) αντέδρασε στη Δέσποινα Βανδή. Όχι ότι δεν την ήθελε, έλεγε “η κοπέλα ωραία είναι, αλλά τραγουδίστρια”.

Μου έλεγε πήγαινε να πάρεις την Τάνια Τρύπη.

Επέμενα, γιατί μου είχε κολλήσει. Και πάω στην Τάνια, επειδή έχουμε μεγαλώσει στη σχεδόν στην ίδια γειτονιά, επειδή γνωριζόμαστε και αγαπιόμαστε.

Δύο Ξένοι: Πώς κατέληξαν εν τέλει στη Δέσποινα Βανδή

Της έλεγα ότι είναι ένας ωραίος ρόλος που σου πάει, θα κάνει εντύπωση και μου λέει: ‘αφού δεν το θες, σήκω και φύγε’. Και κάπως έτσι πήγε στη λογική του αδιέξοδου» αποκάλυψε ο Δημήτρης Αποστόλου.