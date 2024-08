Το Ισραήλ αγοράζει διαφημίσεις στην Google ως μέρος εκστρατείας παραπληροφόρησης για τον πόλεμο στη Γάζα και το έργο του ΟΗΕ, κατήγγειλε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, Φιλίπ Λαζαρίνι.

O Λαζαρίνι κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση πως επενδύει στην παραπληροφόρηση κατά της UNRWA, υποστηρίζοντας ότι αγοράζει διαφημίσεις στο Google σε μια εκστρατεία υπονόμευσης και δυσφήμισης του έργου του οργανισμού, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Λαζαρινί, η καμπάνια στοχεύει επίσης να εμποδίσει τους χρήστες του διαδικτύου, να δώσουν δωρεές στην Υπηρεσία. «Αυτό δεν βλάπτει απλώς τη φήμη της Υπηρεσίας, αλλά το πιο σημαντικό, θέτει σε κίνδυνο τις ζωές του προσωπικού μας», τόνισε.

«Οι εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζουν να αποκομίζουν κέρδη μέσω της διάδοσης παραπληροφόρησης», επισήμανε. «Χρειάζονται περισσότεροι κανονισμοί για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους», σημείωσε ο επικεφαλής της UNRWA.

