Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) κάλεσε σήμερα τους εταίρους της να αγωνιστούν κατά των προσπαθειών του Ισραήλ να διαλυθεί η οργάνωση η οποία παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και σε όλη την περιοχή.

«To Ισραήλ είναι εδώ και καιρό επικριτικό απέναντι στην εντολή της υπηρεσίας. Αλλά τώρα θέλει να τερματιστεί η λειτουργία της, απορρίπτοντας την οργάνωση ως μια οντότητα των Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζεται από μια συντριπτική πλειονότητα των χωρών μελών», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της οργάνωσης Φιλίπ Λαζαρίνι σε συνάντηση της συμβουλευτικής επιτροπής της στη Γενεύη.

«Αν δεν αποκρούσουμε (Σ.τ.Σ: τις προσπάθειες του Ισραήλ) θα ακολουθήσουν άλλες οντότητες των Ηνωμένων Εθνών και διεθνείς οργανισμοί, γεγονός που θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο το πολυμερές σύστημά μας», είπε.

Η ισραηλινή διπλωματική αποστολή στη Γενεύη δεν προέβη σε σχόλιο.

Σύμφωνα με τον Λαζαρίνι, η υπηρεσία η οποία έχει παράσχει απαραίτητη βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας στη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης, «παραπαίει υπό το βάρος των αδιάκοπων επιθέσεων».

«Στη Γάζα, η υπηρεσία έχει πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα: έχουν σκοτωθεί 193 μέλη της UNRWA. Περισσότερες από 180 εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί ζημιές σκοτώνοντας τουλάχιστον 500 ανθρώπους που αναζητούσαν την προστασία των Ηνωμένων Εθνών… Οι εγκαταστάσεις μας έχουν χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς από το Ισραήλ, την Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις», είπε ο Λαζαρίνι.

Όπως πρόσθεσε, η υπηρεσία υφίσταται μια «ενοχρηστρωμένη προσπάθεια» διάλυσής της, περιλαμβανομένων νομοθετικών πρωτοβουλιών που την απειλούν με έξωση από τις εγκαταστάσεις της και επιδιώκουν να την χαρακτηρίσουν τρομοκρατική οργάνωση.

Ανάρτηση της UNRWA στο Χ:

These shocking pictures show the Jabalia Health Centre, before and after this devastating war.

Before the war, @UNRWA met 70-80% of primary healthcare needs in #Gaza.

Only a fraction of @UNRWA’s health centres remain operational, with minimal access to supplies.#CeasefireNow pic.twitter.com/G57lusufBP

— UNRWA (@UNRWA) June 24, 2024