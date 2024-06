Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αναφέρει πως «η παροχή οποιασδήποτε ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας στο εσωτερικό της Γάζας έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη» και πως διαλύεται ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας, δηλαδή πως η Γάζα παραδίδεται στον νόμο του ισχυρού.

Συγκεκριμένα έκανε λόγο ότι οι «λιμοκτονούντες πολίτες καταφεύγουν σε απελπισμένα μέτρα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιορισμένη βοήθεια που εισρέει» αναφέροντας πως η «κρίση στη Γάζα έχει φθάσει σε άλλο ένα οριακό σημείο».

Yesterday has been one of the deadliest day since October w/ at least 100 Palestinians reportedly killed.

The hostages are still held captive.

The risk of a full-blown conflict involving Hezbollah is real. A spill over in Lebanon would seriously impact the region & beyond. 1/3

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2024