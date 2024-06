Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι ευθύνεται για την πολύνεκρη επίθεση της Παρασκευής σε καταυλισμό στην περιοχή al-Mawasi της νότιας Γάζας, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 25 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 50.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως μάρτυρας στην περιοχή ανέφερε πως «δύο τανκς ανέβηκαν στην κορυφή ενός λόφου» και «έστειλαν μπάλες πυρός που έπληξαν τις σκηνές των φτωχών ανθρώπων».

Ο Ισμαήλ Χανίγια, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, δήλωσε ότι η παλαιστινιακή ομάδα είναι έτοιμη να καλωσορίσει «κάθε έγγραφο ή πρωτοβουλία που εξασφαλίζει τα θεμέλια της θέσης της αντίστασης στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός».

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να διέταξαν το αεροπλανοφόρο USS Dwight D Eisenhower να επιστρέψει στην πατρίδα του, το αναφέρει η υπηρεσία ειδήσεων του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, επικαλούμενη ανώνυμο αξιωματούχο.

Το αεροπλανοφόρο που επιχειρεί στον Ειρηνικό πρόκειται να αντικαταστήσει το Eisenhower, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για περισσότερους από οκτώ μήνες, σε μια κατάσταση μάχης που σύμφωνα με το αμερικανικό Ναυτικό είναι η πιο έντονη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το αεροπλανοφόρο ηγείτο της αντίδρασης των ΗΠΑ στις επιθέσεις των Χούθις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ομάδα με έδρα την Υεμένη ξεκίνησε την εκστρατεία της τον Νοέμβριο, λέγοντας ότι στόχευε τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η ισραηλινή επίθεση κοντά στη βάση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στον καταυλισμό σκηνών al-Mawasi, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους την Παρασκευή, ξεκίνησε με μια έκρηξη πυρομαχικών που προκάλεσε μόνο έναν δυνατό κρότο και μια φωτεινή λάμψη, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press (AP).

Η Μόνα Ασούρ, της οποίας ο σύζυγος σκοτώθηκε στην επίθεση, δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι άνθρωποι βγήκαν έξω για να ερευνήσουν τι συνέβαινε μετά τον ήχο της πρώτης έκρηξης.

Τότε ήταν που χτύπησε το δεύτερο χτύπημα.

«Ήμασταν στη σκηνή μας, και χτύπησαν με μια ‘ηχητική βόμβα’ κοντά στις σκηνές του Ερυθρού Σταυρού, και τότε ο σύζυγός μου βγήκε έξω με τον πρώτο ήχο», δήλωσε η Ασούρ στο AP, έξω από το νοσοκομείο Nasser στο κοντινό Khan Younis.

«Στη συνέχεια χτύπησαν με τη δεύτερη, η οποία ήταν λίγο πιο κοντά στην είσοδο του Ερυθρού Σταυρού», είπε.

Ο Hasan al-Najjar δήλωσε ότι οι δύο γιοι του σκοτώθηκαν βοηθώντας ανθρώπους που πανικοβλήθηκαν μετά την πρώτη έκρηξη.

Η Francesca Albanese, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι «ανήθικος» παράλληλα με το ότι είναι «ένας από τους πιο εγκληματικούς στρατούς στον κόσμο».

Επικαλούμενη τον Κρις Σιντότι, μέλος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας (COI) του ΟΗΕ, ο οποίος έκανε την αρχική παρατήρηση για την εγκληματικότητα του ισραηλινού στρατού, η Albanese δήλωσε ότι «δεν χρειάζεται να είναι κανείς πνευματική αυθεντία για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα».

«Λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά πρότυπα στα οποία έχουν πέσει [και πολλοί παράνομοι έποικοι]», πρόσθεσε.

The «one of the most criminal armies in the world» is also profoundly immoral. No need to be a spiritual authority to arrive at this conclusion, considering the low standards to which they (and many illegal settlers) have descended. https://t.co/tEcNfLBJDK

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 21, 2024