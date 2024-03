600+ υπάλληλοι της Google ζητούν να σταματήσει η χορηγία στον ισραηλινό τεχνολογικό τομέα

Περισσότεροι από 600 και πλέον εργαζόμενοι της Google υπέγραψαν μια επιστολή που απευθύνεται στην ηγεσία μάρκετινγκ της Google και απαιτεί να σταματήσει τη χορηγία της στο Mind the Tech, ένα ετήσιο συνέδριο που προωθεί τον ισραηλινό τεχνολογικό τομέα και πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. «Παρακαλώ αποσύρετε τη συμμετοχή σας από το Mind the Tech, ζητήστε συγγνώμη και συμπαρασταθείτε στους εργαζόμενους και τους Googlers που είναι απελπισμένοι για τις συντριπτικές απώλειες ζωών στη Γάζα. Χρειαζόμαστε τη Google να κάνει κάτι καλύτερο», αναφέρεται στην επιστολή, την οποία είδε το WIRED.

Η διήμερη εκδήλωση ξεκίνησε τη Δευτέρα με μια σειρά διαλέξεων με επίκεντρο τη βιομηχανία και ολοκληρώνεται την Τρίτη με ένα βραδινό γκαλά. Στόχος της είναι να αναδείξει την ανθεκτικότητα της ισραηλινής τεχνολογικής βιομηχανίας, ιδίως ενόψει της οικονομικής ύφεσης του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις των μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Περίπου 1.200 Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις- η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα ως απάντηση έχει σκοτώσει 30.000 Παλαιστίνιους από τις 4 Μαρτίου.

Τη Δευτέρα, οι δηλώσεις στο συνέδριο του Barak Regev, διευθύνοντος συμβούλου της Google Israel, διακόπηκαν από έναν μηχανικό λογισμικού του Google Cloud που φώναζε ότι η δουλειά του δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην υπηρεσία της παρακολούθησης και της γενοκτονίας. Μαζί του διέκοψε την εκδήλωση ένας διοργανωτής των αντισιωνιστικών ισραηλινών ομάδων Shoresh και Jewish Voices for Peace.



Οι ακτιβιστές απομακρύνθηκαν «σηκωτοί»

«Δεν βλέπω κανέναν τρόπο να συνεχίσω το έργο μου ως μηχανικός χωρίς να το κάνω αυτό», δήλωσε αργότερα ο μηχανικός της Google, μιλώντας ανώνυμα. «Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μέρος της μηχανικής μου εργασίας και ελπίζω ότι άλλοι μηχανικοί μέσα στο Cloud θα με δουν να το κάνω αυτό και ελπίζω ότι θα τους κινητοποιήσει». Και οι δύο ακτιβιστές απομακρύνθηκαν γρήγορα από την εκδήλωση.

Το ίδιο και ο ανταποκριτής της Hell Gate, ο οποίος συνέγραψε και αυτό το άρθρο- οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν έδωσαν εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους απομάκρυναν ένα μέλος του Τύπου. Η Google ήταν «χρυσός» χορηγός του Mind the Tech, σύμφωνα με τον ιστότοπο του συνεδρίου, αν και δεν είναι σαφές ποια οικονομική δέσμευση μπορεί να συνεπαγόταν αυτό. Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Άλλοι ομιλητές τη Δευτέρα ήταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ Μοσέ Λιόν και ο πρώην διευθυντής της NSA Μάικλ Ρότζερς.

Η Zelda Montes, μηχανικός λογισμικού στο YouTube, η οποία συμμετείχε σε διαμαρτυρία τη Δευτέρα έξω από το συνέδριο, δήλωσε στο WIRED ότι η αλληλεγγύη των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο των «ισραηλινών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Ενώ η «ηγεσία» μας συνεχίζει να μας απογοητεύει, ελπίζω ότι εμείς οι εργαζόμενοι της Google αισθανόμαστε πιο δυνατοί να στραφούμε ο ένας στον άλλο και να αναρωτηθούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να σταθούμε συλλογικά ενάντια στην τεχνολογία της καταπίεσης», δήλωσε η Montes.

Οι μηχανικοί ζητούν να τερματιστεί η σύμβαση υπολογιστικού νέφου του 1,2 δισ. δολαρίων που διευκολύνει την γενοκτονία

Η εσωτερική επιστολή κατά της συμμετοχής της Google στο Mind the Tech κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά εντός της Google στις 29 Φεβρουαρίου. Συνυπογράφτηκε από διάφορους διοργανωτές της ομάδας No Tech for Apartheid, μιας εκστρατείας που ζητά να τερματιστεί το Project Nimbus -μια σύμβαση υπολογιστικού νέφους ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυβέρνησης του Ισραήλ με την Google και την Amazon που ανακοινώθηκε το 2021- και κάθε άλλη σύμβαση που προκαλεί αντιρρήσεις.

Το No Tech for Apartheid ισχυρίζεται ότι οι όροι της σύμβασης Nimbus θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη χρήση τεχνολογιών cloud από τις αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα έγγραφα που έχει λάβει το The Intercept δείχνουν ότι τα εργαλεία του Project Nimbus μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση, μια αναπόσπαστη πτυχή της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. Κάτι που συντελεί στην «κατηγορία της βοήθειας σε γενοκτονία».

Η επιστολή που καλούσε την Google να εγκαταλείψει τη συνεργασία της με το Mind the Tech διανεμήθηκε μέσω εσωτερικών λιστών αλληλογραφίας εργαζομένων που ήταν αφιερωμένες στη συζήτηση των συμβάσεων της εταιρείας που ορισμένοι εργαζόμενοι θεωρούν ανήθικες, καθώς και μέσω διαφόρων λιστών αλληλογραφίας για μουσουλμάνους, Άραβες και αντισιωνιστές εργαζόμενους της Google. Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης της Google, καθώς και έκτακτοι εργαζόμενοι, προμηθευτές και εργολάβοι.

Η επιστολή υπανίσσεται πως η Google μπορεί να κατηγορηθεί για συμμετοχή σε γενοκτονία

Η επιστολή υπογραμμίζει την εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα που ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο και αναφέρει την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που διαπίστωσε ότι ορισμένες από τις ενέργειες του Ισραήλ «φαίνεται ότι μπορούν να εμπίπτουν στις διατάξεις της Σύμβασης για τη Γενοκτονία».

Η επιστολή επισημαίνει επίσης την ανθρωπιστική κρίση που λαμβάνει χώρα στη Γάζα, η οποία οφείλεται στους βομβαρδισμούς και την καταστροφή κατοικιών και νοσοκομείων, καθώς και στους περιορισμούς της ισραηλινής κυβέρνησης στην παροχή βοήθειας στην περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένο θάνατο και τραυματισμούς.

Το 2021, λίγο μετά από μια προηγούμενη και μικρότερη ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, 90 εργαζόμενοι της Google και 300 εργαζόμενοι της Amazon δημοσίευσαν μια ανοιχτή επιστολή στον Guardian που αντιτίθεται στο Project Nimbus. Η νέα επιστολή που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της Google υποδηλώνει ότι η αντίθεση στη συνεργασία της εταιρείας με την κυβέρνηση του Ισραήλ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Μοχάμαντ Χατάμι, μηχανικός λογισμικού της Google που υπέγραψε την επιστολή, δήλωσε στο WIRED ότι η ύψιστη προτεραιότητα για τους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι το πώς η δουλειά τους επηρεάζει όχι μόνο τους χρήστες αλλά και τους ανθρώπους επί τόπου. «Οι Παλαιστίνιοι, πολλοί από τους οποίους είναι κυριολεκτικά χρήστες της Google, τίθενται σε κίνδυνο από την τεχνολογία που παράγουμε», δήλωσε.