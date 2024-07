Αλλαγή γραμμής από τη Βρετανία - Θα επαναχρηματοδοτήσει την UNRWA

Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι θα επανεκκινήσει τη χρηματοδότηση προς την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την UNRWA που δρα στη Γάζα.

Η Βρετανία ήταν μία από αρκετές χώρες που σταμάτησαν να χρηματοδοτούν την UNRWA μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ σύμφωνα με το οποίο ορισμένα μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας ενεπλάκησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ που οδήγησε στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων πως έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η υπηρεσία έλαβε μέτρα προκειμένου να «διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προδιαγραφές ουδετερότητας».

«Μπορώ να επιβεβαιώσω στο Σώμα πως αναιρούμε την αναστολή της χρηματοδότησης της UNRWA. H Βρετανία θα παράσχει κεφάλαια 21 εκατομμυρίων στερλινών» προς την υπηρεσία, είπε.

Εν τω μεταξύ στη Γάζα αυξάνεται η ανησυχία για την υγεία των εκτοπισμένων αφού κινδυνεύουν να μολυνθούν από τον ιό της πολιομυελίτιδας.

«Δεν υπάρχει υγιεινή, οι άνθρωποι μας λένε ότι δεν έχουν τίποτα για να πλυθούν», καταγγέλλουν τα στελέχη της UNRWA.

“There’s no hygiene, people are telling us they have nothing to wash with”@UNWateridge tells @NBCNews «disease is spreading” amid trash build-up, untreated sewage & limited access to clean water & basic hygiene products after months of a devastating warhttps://t.co/EnmLoaz3eu

— UNRWA (@UNRWA) July 19, 2024