Περπάτημα: Πως μας επηρεάζουν 30 λεπτά την ημέρα;

Το περπάτημα είναι μια από τις πιο εύκολες δραστηριότητες που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας, με τεράστιο μάλιστα θετικό αντίκτυπο στην υγεία μας. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να περπατάμε για ώρες, 30 λεπτά την ημέρα αρκούν.

30 λεπτό περπάτημα: Τα 7 οφέλη του

1. Ενισχύει το καρδιοαγγειακό μας σύστημα

Το καθημερινό περπάτημα των 30 λεπτών κάνει θαύματα για την καρδιά μας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η απλή, μέτριας έντασης δραστηριότητα προσφέρει σταθερή άσκηση για την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, βελτιώνοντας τη κυκλοφορία του αίματος με την πάροδο του χρόνου. Η τακτική αυτή δραστηριότητα μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να βελτιώσει την αποδοτικότητα της καρδιάς χωρίς την ένταση των πιο απαιτητικών ασκήσεων. Είναι ιδανική για ανθρώπους όλων των ηλικιών και φυσικών επιπέδων, γεγονός που καθιστά το περπάτημα μια ασφαλή και ευεργετική συνήθεια.

2. Ενδυναμώνει το σώμα και αυξάνει την αντοχή

Όταν περπατάμε, η καρδιά και οι πνεύμονες γίνονται πιο αποτελεσματικοί στη μεταφορά οξυγόνου στους μυς, επιτρέποντάς μας να εκτελούμε πιο εύκολα άλλες σωματικές δραστηριότητες. Η ήπια αερόβια άσκηση, όπως το περπάτημα, διεγείρει την ανάπτυξη των μιτοχονδρίων – των “εργοστασίων ενέργειας” των κυττάρων σας – επιτρέποντας στο σώμα σας να χρησιμοποιεί καλύτερα το οξυγόνο και το λίπος για ενέργεια.

3. Κάνει καλό στις αρθρώσεις

Όταν περπατάμε, οι αρθρώσεις μας είναι λιγότερο σφιχτές. Αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου αρθρίτιδας και άλλων προβλημάτων που προκύπτουν με την ηλικία ή τη συνήθεια της καθιστικής ζωής.

4. Βοηθά στην ανακούφιση του χρόνιου πόνου

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο χρόνιος πόνος συχνά συνδέεται με τη δυσκαμψία των αρθρώσεων, των μυών και των μαλακών ιστών. Το περπάτημα μπορεί να διατηρήσει αυτούς τους ιστούς χαλαρούς και πιο ευέλικτους, μειώνοντας έτσι τον χρόνιο πόνο και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής σας.

5. Συμβάλει στη ρύθμιση του σακχάρου

Το περπάτημα θεωρείται σύμφωνα με έρευνες ευεργετικό για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Η τακτική αυτή άσκηση βοηθά τους μυς σας να απορροφούν τη γλυκόζη πιο αποτελεσματικά από το αίμα, γεγονός που βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και διατηρεί το σάκχαρο στο αίμα πιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

6. Βελτιώνει τη διάθεση και μειώνει το άγχος

Το καθημερινό περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από το στρες και να βελτιώσει τη διάθεσή μας. Όταν περπατάμε, το σώμα μας παράγει χημικές ουσίες που ενισχύουν την αίσθηση ευφορίας, όπως οι ενδορφίνες και η σεροτονίνη. Αυτές οι χημικές ουσίες βοηθούν στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, ενισχύοντας τη γενική μας διάθεση και προσφέροντάς μας ένα αίσθημα ευημερίας.

7. Μειώνει το αίσθημα κούρασης

Αν νιώθετε συνεχώς κουρασμένοι και αδύναμοι, το περπάτημα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες σας. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι η άσκηση θα σας εξαντλήσει, η τακτική δραστηριότητα στην πραγματικότητα αυξάνει την ενέργειά σας και την αντοχή σας με την πάροδο του χρόνου. Όσο πιο συχνά περπατάτε, τόσο πιο εύκολο θα σας είναι να διαχειριστείτε την κούραση και να νιώθετε πιο ενεργητικοί στην καθημερινότητά σας.

* Πηγή: Vita