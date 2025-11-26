Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Ποιότητα ή ποσότητα: Τι μετράει περισσότερο στο περπάτημα;
26 Νοεμβρίου 2025

Ποιότητα ή ποσότητα: Τι μετράει περισσότερο στο περπάτημα;

Το περπάτημα δεν θυμίζει σε τίποτα μια έντονη προπονηση, όμως μπορεί να προσφέρει πολλά.

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Αν και ο περίπατος ως μορφή άσκησης μπορεί να μην φαίνεται τόσο έντονη όσο μια προπόνηση υψηλής έντασης ή ένα τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, στην πραγματικότητα προσφέρει εξαιρετικά οφέλη τόσο στο σώμα όσο και το μυαλό.

Το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο εύκολες μορφές άσκησης, είναι προσβάσιμο σε όλους, με ολοένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες να το αναδεικνύουν ως «φάρμακο» για το σώμα και την ψυχή. Δεν απαιτεί ακριβές συνδρομές, εξοπλισμό ή ιδιαίτερη φυσική κατάσταση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και… λίγη αποφασιστικότητα.

«Βήμα-βήμα»: Πώς 30 λεπτά την ημέρα μπορούν να μας αλλάξουν

Η κίνηση, ακόμα και στην πιο απλή μορφή της, ενισχύει τη διάθεση και μειώνει το άγχος. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη του Harvard Medical School, ένα καθημερινό περπάτημα 30 λεπτών μπορεί να μειώσει τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης κατά 26%.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η συγκεκριμένη σωματική δραστηριότητα αυξάνει την απελευθέρωση ενδορφινών, των λεγόμενων «ορμονών της ευτυχίας», οι οποίες μας δημιουργούν συναισθήματα ευχαρίστησης, ικανοποίησης και ευεξίας.

Επιπλέον, το περπάτημα σε φυσικό περιβάλλον (όπως πάρκα ή παραλίες) έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη νοητική κόπωση και ενισχύει τη συγκέντρωση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο όρος “forest bathing”, δηλαδή η επαφή και η άσκηση στη φύση, αποτελούν μια τάση ευεξίας που όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν.

Τα μάτια στον στόχο – Τουλάχιστον 5.000 βήματα την ημέρα

Μια μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου Johns Hopkins έδειξε ότι άτομα που έκαναν τουλάχιστον 5.000 βήματα ημερησίως είχαν κατά 29% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Και τα οφέλη αυξάνονταν όσο περισσότερα ήταν τα βήματα. Πιο συγκεκριμένα καθώς περπατάμε η καρδιά δυναμώνει, η αρτηριακή πίεση μειώνεται και η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται σημαντικά.

Επιπλέον, καίμε θερμίδες χωρίς να το καταλαβαίνουμε και χωρίς να αισθανόμαστε κόπωση. Ενώ με απλές προσαρμογές ο περίπατος μπορεί να γίνει μια δυναμική προπόνηση. Μια ώρα ζωηρού περπατήματος μπορεί να κάψει έως και 300 θερμίδες, ανάλογα με το βάρος και την ένταση.

Αν προσθέσετε μερικές απλές πρακτικές, το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό:

  • Περπατήστε με πιο γρήγορο ρυθμό
  • Ενσωματώστε ανηφόρες ή σκαλιά
  • Φορέστε σακίδιο ή βάρη χεριών
  • Κάντε μικρά διαλείμματα με ασκήσεις ενδυνάμωσης

Έρευνα του American Council on Exercise έδειξε ότι το περπάτημα με διαλείμματα ενισχύει τη μυϊκή δύναμη και αυξάνει το μεταβολισμό κατά 15%.

Περίπατος και για τον πόνο στα γόνατα και τη μέση

Το περπάτημα είναι μια άσκηση χαμηλής καταπόνησης, μια ήπια μορφή εκγύμνασης για τις αρθρώσεις, και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τη μέση και τα γόνατα.

Μάλιστα, θεωρείται ιδανική επιλογή για άτομα με αρθρίτιδα ή χρόνιο πόνο στη μέση. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Iowa έδειξε ότι οι ασθενείς που περπατούσαν καθημερινά ανέφεραν 25% μείωση πόνου στα γόνατα μετά από 6 εβδομάδες.

Ο περίπατος ως καθημερινή συνήθεια: Tips για να τον ενσωματώσετε στη ζωή σας

  • Κάντε τηλεφωνήματα περπατώντας
  • Κατεβείτε μία στάση νωρίτερα ή παρκάρετε λίγο πιο μακριά από τη δουλειά
  • Χρησιμοποιήστε τη σκάλα αντί του ασανσέρ
  • Οργανώστε «περιπατητικά ραντεβού» με φίλους

Το κλειδί είναι η συνέπεια, όχι η τελειότητα. Ακόμα και 10 λεπτά τη φορά, τρεις φορές τη μέρα, είναι καλύτερα από το τίποτα.

Γιατί το περπάτημα δεν είναι απλώς μια ευχάριστη δραστηριότητα. Είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο υγείας. Αρχίστε σήμερα – έστω και με λίγα βήματα, και νιώστε τη διαφορά.

* Πηγή: Vita

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ για ένα πιο «έξυπνο» και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
26.11.25

Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

