24.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
Μισή ώρα περπάτημα την ημέρα είναι ότι χρειάζεσαι
24 Νοεμβρίου 2025

Μισή ώρα περπάτημα την ημέρα είναι ότι χρειάζεσαι

Δεν χρειάζεται να ιδρώσεις για να μείνεις σε φόρμα. Μισή ώρα περπάτημα την ημέρα κάνει τη διαφορά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

Το περπάτημα προσφέρει πολλά οφέλη, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Συμβάλλει επίσης, στην πρόληψη ορισμένων ασθενειών, ενισχύει την καύση θερμίδων, βελτιώνει την διάθεση ενώ μπορεί ακόμα και να παρατείνει την ζωή.

Πρόκειται για μια ήπια μορφή άσκησης, που μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινή σας ρουτίνα. Το μόνο που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε το περπάτημα είναι η καλή σας διάθεση και τα αθλητικά σας.

Κι αν δεν έχετε πολύ ελεύθερο χρόνο, μην ανησυχείτε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια γρήγορη βόλτα 30 λεπτών κατά τη διάρκεια διαλείμματός σας, αφού φάτε ή στο τέλος της ημέρας για να παραμείνετε σε φόρμα.

Επιπλέον, όλα αυτά τα οφέλη είναι σωρευτικά – η διαφορά θα φανεί σταδιακά, αλλά θα νιώσετε καλύτερα ήδη από την πρώτη σας βόλτα. Αν μπορείτε, δοκιμάστε να βγείτε για περπάτημα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Μετά από λίγο, απλώς θα μπει στη ρουτίνα σας και θα γίνει η νέα αγαπημένη σας συνήθεια.

Περπάτημα για 30′ – Πώς να δομήσετε την προπόνησή σας

  • Αργό περπάτημα για 5 λεπτά: Ξεκινήστε με αργό περπάτημα για να ζεσταθείτε και να ενεργοποιήσετε τους μύες και τις αρθρώσεις σας.
  • Μέτριος ρυθμός για 5 λεπτά: Αφιερώστε πέντε λεπτά για να επιταχύνετε τον ρυθμό. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας είναι ακόμα χαλαρό. Μπορείτε ακόμα να συνομιλήσετε, αλλά περπατάτε πιο γρήγορα από ένα περίπατο.
  • Γρήγορος ρυθμός για 2-3 λεπτά: Οδηγήστε τα χέρια σας μπροστά και πίσω για να αυξήσετε την ταχύτητά σας στον ταχύτερο ρυθμό που μπορείτε να περπατήσετε, χωρίς να μετατραπεί σε τρέξιμο. Αυτό θα διαρκέσει μόνο δύο έως τρία λεπτά, αλλά θα πρέπει να ανεβάσει τους παλμούς σας.
  • Αργός ρυθμός για 5 λεπτά: Ξεκουραστείτε λίγο, επιβραδύνετε και περπατήστε σε πιο άνετο ρυθμό για να ρυθμίσετε την αναπνοή σας.
  • Μέτριος ρυθμός για 3-5 λεπτά: Με τους ώμους σας προς τα πίσω και τον κορμό σας σφιγμένο, κάντε μεγάλα, γρήγορα βήματα για τρία έως πέντε λεπτά.
  • Γρήγορος ρυθμός για 3-5 λεπτά: Αυτή είναι μια ευκαιρία να προκαλέσετε τον εαυτό σας και να αποκομίσετε αυξημένα οφέλη. Χωρίς να τρέξετε, αυξήστε την ταχύτητά σας σε ένα γρήγορο αλλά ελεγχόμενο περπάτημα για τρία έως πέντε λεπτά.
  • Χαλαρός ρυθμός για 5 λεπτά: Επιβραδύνετε τον ρυθμό σας μέχρι ο καρδιακός σας ρυθμός να επιστρέψει στο φυσιολογικό και, στη συνέχεια, αφιερώστε πέντε λεπτά κάνοντας διατάσεις για να αποτρέψετε δυσκαμψία. Τεντώστε τις γάμπες, τους οπίσθιους μηριαίους, το κάτω μέρος της πλάτης, τη μέση και τους γοφούς σας για να απελευθερώσετε την ένταση.

Tips για αρχαρίους

  • Φορέστε τα κατάλληλα παπούτσια: Παρόλο που δεν πρόκειται να τρέξετε, τα αθλητικά σας εξακολουθούν να είναι σημαντικά. Γι’αυτό, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζουν καλά, είναι άνετα και σας υποστηρίζουν σε κάθε βήμα.
  • Έχετε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό: Μπορεί να μην κάνετε άσκηση υψηλής έντασης, αλλά είναι απαραίτητο να πίνετε νερό καθώς περπατάτε, πριν αλλά και μετά για να διατηρήσετε την ενυδάτωσή σας.
  • Ελέγξτε τον ρυθμό σας: Εάν δεν είστε σίγουροι για τον ρυθμό σας, δοκιμάστε να χρονομετρήστε τον εαυτό σας σε μια γνωστή απόσταση.

* Πηγή: Vita

Σύνταξη
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Ουκρανία: «Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους οι συνομιλίες στη Γενεύη, λέει η Γερμανία
Διαπραγματεύσεις 24.11.25

Εκτός σχεδίου τα σημεία που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - «Καθοριστική επιτυχία» στη Γενεύη βλέπει η Γερμανία

Η Γερμανία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη για την Ουκρανία - Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
