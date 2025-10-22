Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
Γιατί το ιαπωνικό περπάτημα έγινε το νέο fitness trend;
22 Οκτωβρίου 2025

Γιατί το ιαπωνικό περπάτημα έγινε το νέο fitness trend;

Έχει ενθουσιάσει τους fitness influencers και «παίζει» παντού στα social media. Ότι πρέπει να ξέρεις για το ιαπωνικό περπάτημα.

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Το «ιαπωνικό περπάτημα» δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία πριν από περίπου είκοσι χρόνια, με στόχο να βοηθήσει ανθρώπους μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να δυναμώσουν τους μυς των ποδιών και να προλάβουν ασθένειες που σχετίζονται με τον καθιστικό τρόπο ζωής.

Η ιδέα ήταν απλή: για μισή ώρα, να εναλλάσσονται τρία λεπτά γρήγορου περπατήματος με τρία λεπτά πιο χαλαρού βηματισμού. Αυτή η μορφή «διαλειμματικής άσκησης» αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική. Οι συμμετέχοντες σε έρευνες που εφάρμοσαν τη μέθοδο για λίγους μήνες εμφάνισαν καλύτερη ρύθμιση της πίεσης, μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη και βελτίωση στην αντοχή τους.

Με απλά λόγια, το σώμα τους άρχισε να λειτουργεί πιο αποδοτικά, χωρίς εξαντλητικά προγράμματα ή ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο.

Γιατί το ιαπωνικό περπάτημα έγινε τάση

Αυτό που κάνει το πρόγραμμα τόσο δημοφιλές είναι ότι δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και μισή ώρα ελεύθερου χρόνου. Δεν χρειάζεται εξοπλισμός, δεν χρειάζεται συνδρομή, δεν υπάρχει «σωστό» ή «λάθος» σώμα. Μπορεί να το κάνει ο καθένας, οπουδήποτε.

Είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να ξαναβρούν τη σχέση τους με την κίνηση. Το εναλλασσόμενο περπάτημα ενεργοποιεί την καρδιά και τους μυς, αυξάνει την καύση θερμίδων και προσφέρει την ευεξία που φέρνει η φυσική δραστηριότητα.

Πώς να το δοκιμάσετε

Η φιλοσοφία του είναι απλή:

  • Περπατήστε τρία λεπτά όσο πιο γρήγορα μπορείτε χωρίς να τρέχετε.

  • Στη συνέχεια, χαμηλώστε ρυθμό για τρία λεπτά, αναπνέοντας βαθιά και αφήνοντας το σώμα να «ξεκουραστεί».

  • Επαναλάβετε για συνολικά 30 λεπτά, τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα.

Αν δεν έχετε ασφαλές μέρος για περπάτημα, μπορείτε να το κάνετε και σε διάδρομο. Ορίστε την κλίση στο 1% ή 2%, ώστε να προσομοιώνεται καλύτερα η φυσική αντίσταση του εδάφους.

Ωστόσο, αν έχετε τη δυνατότητα, προτιμήστε τη φύση. Το περπάτημα σε εξωτερικό χώρο, σε πάρκο, παραλία ή λόφο, βοηθά όχι μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά και την ψυχική. Το σώμα κινείται, το μυαλό αδειάζει και το στρες μειώνεται σχεδόν αμέσως.

Όσοι δοκίμασαν το ιαπωνικό περπάτημα αναφέρουν ότι, πέρα από τη φυσική βελτίωση, αισθάνονται πιο ανάλαφροι και πιο ήρεμοι μέσα στην ημέρα. Ο συνδυασμός ρυθμού, αναπνοής και επαφής με το περιβάλλον λειτουργεί σαν φυσικό αγχολυτικό.

Από κλινική σκοπιά, οποιαδήποτε μορφή συνεπούς, μέτριας έντασης περπατήματος, ειδικά αν συνδυάζει όλα τα παραπάνω στοιχεία, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την καρδιαγγειακή και ψυχική υγεία, ενώ η εν λόγω μέθοδος, το μόνο που απαιτεί από εμάς είναι μια 30 λεπτή βόλτα αποφόρτισης και αυτοφροντίδας.

Η ευκολία και η ευχάριστη μορφή του, το κάνουν επομένως μια ιδιαίτερα ελκυστική, αποδοτική και πρακτική πρόταση για όσους δυσκολεύονται να διατηρήσουν με συνέπεια μια τακτική ρουτίνα σωματικής δραστηριότητας. Σε έναν κόσμο όπου η εξοικονόμηση χρόνου και η ευελιξία αποτελούν προτεραιότητες, το ιαπωνικό περπάτημα φαίνεται να ανήκει στους ιδανικούς τρόπους ενίσχυσης της συνολικής μας ευεξίας.

* Πηγή: Vita

