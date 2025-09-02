Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Color walk: Το νέο trend στο TikTok είναι κάτι περισσότερο από περπάτημα
Χρώμα παντού 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:30

Color walk: Το νέο trend στο TikTok είναι κάτι περισσότερο από περπάτημα

Δεν είναι απλά περπάτημα. Το color walk συνδυάζει την άσκηση με την ηρεμία.

Σε έναν κόσμο όπου το άγχος, η καθιστική ζωή και η πνευματική κόπωση μοιάζουν αναπόφευκτα, υπάρχει μια απρόσδόκητη πρακτική που μας βοηθά να συνδεθούμε ξανά με το σώμα, να αποφορτιστούμε. Η Color Walk, ένας τρόπος περπατήματος που συνδυάζει άσκηση, ενσυνειδητότητα (mindfulness).

Ο καθένας βρίσκει άλλωστε τον δικό του τρόπο να φορέσει τα αθλητικά του παπούτσια και να βγει από το σπίτι.

Τι είναι η Color Walk;

Η Color Walk είναι μια απλή αλλά έξυπνη μορφή περπατήματος, κατά την οποία πριν ξεκινήσουμε, επιλέγουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα και προσπαθούμε να εντοπίζουμε αντικείμενα αυτού του χρώματος στη διαδρομή μας.

Δεν έχει σημασία ποιο χρώμα θα διαλέξετε. Την πρώτη φορά μπορείτε να επιλέξετε το πράσινο, που είναι πιο εύκολο να το βρείτε τριγύρω σας, και στη συνέχεια – για να γίνει πιο απαιτητικό – να δοκιμάζετε όλο και πιο δύσκολα χρώματα. Κάθε επιλογή είναι αποδεκτή ωστόσο.

Καθώς περπατάμε, ψάχνουμε με το βλέμμα μας λουλούδια, σπίτια, ρούχα, σημάδια, ακόμα και αφίσες που περιέχουν το χρώμα που έχουμε διαλέξει. Η διαδικασία μπορεί να γίνει πραγματικά διασκεδαστική – σχεδόν σαν κυνήγι θησαυρού!

Ένα απρόσμενο μέσο αποφόρτισης

Ίσως να φαίνεται απλό το να επικεντρωνόμαστε σε κάτι τόσο συγκεκριμένο, όμως αυτή η πρακτική βοηθά το νευρικό σύστημα να χαλαρώσει και ενισχύει τα οφέλη της κίνησης. Πολύ συχνά, όταν περπατάμε, το μυαλό μας τρέχει σε όσα μας περιμένουν στο σπίτι, σε όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε, σε δουλειές, άγχη και υποχρεώσεις. Οπότε, παρόλο που το σώμα κινείται, το μυαλό συνεχίζει να δουλεύει υπερβολικά.

Με την color walk, όμως, η προσοχή στρέφεται στο παρόν. Το να συγκεντρώνεστε σε ένα χρώμα βοηθά να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα, να εκκρίνει ενδορφίνες (τις ορμόνες της καλής διάθεσης και της χαράς) οι οποίες βοηθούν να αφήσουμε πίσω το άγχος και τις εντάσεις, να επανασυνδεθούμε με τον κόσμο γύρω μας και να αποκομίσουμε το μέγιστο όφελος από τον περίπατο.

Και έτσι, με λίγη παρατηρητικότητα όταν αρχίζουμε να «κυνηγάμε» ένα χρώμα, βλέπουμε πράγματα που μέχρι τώρα περνούσαν απαρατήρητα λόγω βιασύνης ή αφηρημάδας. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι, αρκεί να δοκιμάσει κανείς την color walk έστω και μία φορά για να καταλάβει πως στο τέλος νιώθει πολύ πιο αναζωογονημένος από ό,τι μετά από έναν απλό περίπατο.

Η βόλτα που δίνει χρώμα στην ημέρα μας

Είναι εδώ και καιρό γνωστό πως τα χρώματα προκαλούν συναισθήματα. Το μπλε ηρεμεί, το κόκκινο τονώνει, το πράσινο ισορροπεί. Η χρωματοθεραπεία δεν είναι νέα ιδέα – όμως η χρήση των χρωμάτων κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης είναι κάτι που μπορεί να μεταμορφώσει την εμπειρία μας. Επίσης, τα σωματικά οφέλη της άσκσησης αυτής είναι πολλά, από την ενίσχυση της καύσης λίπους μέχρι τη βελτίωση της πέψης.

Αυτή η «παιχνιδιάρικη» μέθοδος έχει και ένα ακόμη κρυφό όφελος: μας κάνει να περπατάμε περισσότερο και πιο συχνά. Γιατί όταν έχουμε έναν στόχο – τόσο και διασκεδαστικό – ξεχνάμε την κούραση ή τη βαρεμάρα, ειδικά αν δενείμαστε fan της άσκησης. Έτσι μπορεί να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερες αποστάσεις, περισσότερες βόλτες ή ακόμα και σε διαφορετικές διαδρομές, για να ανακαλύψουμε νέα χρώματα. Και έτσι, χωρίς καν να το καταλάβουμε, πολλαπλασιάζετε και τα σωματικά οφέλη μιας απλής βόλτας.

Για μικρούς και μεγάλους

Η ιδέα είναι ιδανική και για παιδιά, ειδικά σε μια εποχή που περνούν όλο και λιγότερο χρόνο έξω. Ένα οικογενειακό “κυνήγι χρωμάτων” μπορεί να γίνει ο καλύτερος τρόπος για να αγαπήσουν την κίνηση… χωρίς να το καταλάβουν.

* Πηγή: Vita

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

