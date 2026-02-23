newspaper
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Αλβανία: Η άνοδος και η πτώση της Air Albania – Η σιωπηλή μονομαχία με την Turkish Airlines
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 04:15

Αλβανία: Η άνοδος και η πτώση της Air Albania – Η σιωπηλή μονομαχία με την Turkish Airlines

Η συγκρότηση της Air Albania παρουσιάστηκε ως στρατηγική συνεργασία με την Turkish Airlines, η οποία στο τέλος κατάφερε να προσγειώσει ανώμαλα την αεροπορική εταιρεία της Αλβανίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Air Albania πραγματοποίησε την πρώτη (εναρκτήρια) πτήση της στη διαδρομή Τίρανα – Κωνσταντινούπολη.

Η πτήση ήταν μέρος της έναρξης των δραστηριοτήτων της ως νέας εθνικής αεροπορικής εταιρείας. Η δημιουργία της Air Albania θεωρήθηκε ως η επιστροφή μιας εθνικής αεροπορικής εταιρείας έπειτα από το κλείσιμο των Αλβανικών Αερογραμμών.

Η Air Albania ιδρύθηκε ως Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας

Η συγκρότησή της παρουσιάστηκε ως στρατηγική συνεργασία με την Turkish Airlines, τη μεγαλύτερη τουρκική αεροπορική εταιρεία (ένα συνδυασμένο μοντέλο ιδιωτικού-κρατικού χαρακτήρα) και ως ένα βήμα προς την αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων της Αλβανίας.

Η Air Albania ιδρύθηκε επίσημα στις 16 Μαΐου 2018, ως Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μεταξύ Αλβανίας και Τουρκίας. Είχε ως κύριο μέτοχο την τουρκική εταιρεία Turkish Airlines (49,12%) και τις υπόλοιπες μετοχές μοιράζονται η αλβανική κρατική εταιρεία Albcontrol (~10%) και η ιδιωτική αλβανική εταιρεία MDN Investment (~41%).

Στα δύο χρόνια που ακολούθησαν την έναρξή της, η εταιρεία αναπτύχθηκε ραγδαία, κατακτώντας το 18% της αγοράς το 2021, δεύτερη πίσω από τη Wizz Air, η οποία εκείνη την εποχή κατείχε το 34% της αγοράς, γράφει σε ανάλυσή της η αλβανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα gazetadita.al.

Η Air Albania, η οποία προωθήθηκε έντονα από την κυβέρνηση, είχε πολύ φιλόδοξα σχέδια, τόσο στην επέκταση προορισμών στην Ευρώπη, με γραμμές προς την Ιταλία και τη Βρετανία, οι οποίες υλοποιήθηκαν προσωρινά, ακόμα και μέχρι τις ΗΠΑ.

Φιλοδοξίες Ράμα

Ο πρωθυπουργός Εντι Ράμα δήλωσε τον Οκτώβριο του 2024, μιλώντας για το άνοιγμα του αεροδρομίου της Αυλώνας, «ότι συζητάμε με την εταιρεία Air Albania, για να συμπεριλάβουμε επιτέλους μια απευθείας διηπειρωτική πτήση. Δεν μπορώ να σας πω πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πτήση, αλλά όταν γίνει, σίγουρα θα είναι στη Νέα Υόρκη».

Ομως, μετά το 2021, η Air Albania όχι μόνο δεν επεκτάθηκε, αλλά άρχισε να χάνει γρήγορα έδαφος, καθώς η ανάπτυξη της εταιρείας χαμηλού κόστους Wizz Air «μπλόκαρε» τους προορισμούς που λειτουργούσε και στόχευε, με εξαίρεση την Κωνσταντινούπολη.

Από το 2024, ο ανταγωνισμός εντάθηκε από έναν άλλο αερομεταφορέα χαμηλού κόστους, την Ryanair.

Τα τελευταία χρόνια, η Air Albania χειρίζεται μεγάλη ροή ταξιδιών προς το κύριο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με δύο έως τρεις πτήσεις την ημέρα, τόσο για απευθείας συνδέσεις για όσους ταξιδεύουν για εμπορικούς, τουριστικούς και άλλους σκοπούς, όσο και λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό κόμβο διαμετακόμισης με ολόκληρο τον κόσμο.

Ο άλλος αερομεταφορέας που είχε απευθείας γραμμή προς την Κωνσταντινούπολη ήταν η Pegasus Airlines, η οποία πετάει από το αεροδρόμιο χαμηλού κόστους Sabiha Gokcen Airport.

Το τελειωτικό χτύπημα

Εστιάζοντας σε έναν μόνο προορισμό, το μερίδιο αγοράς της Air Albania στην πίτα των πτήσεων μειώθηκε στο 10% το 2022 και στο 3,4% το 2024.

Η εταιρεία δέχτηκε το τελειωτικό χτύπημα τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρο το πακέτο των μετοχών της, το οποίο ανερχόταν στο 49%, στην Air Albania και στη συνέχεια δεν επέτρεψε την πώληση εισιτηρίων transit μέσω της Air Albania.

Η τελευταία άρχισε να ακυρώνει επανειλημμένα πτήσεις, μέχρι που τις σταμάτησε τον Δεκέμβριο. Το 2025, η Air Albania έκλεισε με μερίδιο αγοράς μόλις 2,33%, υποχωρώντας στην πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας.

Τον Ιανουάριο του 2026, η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει απευθείας πτήσεις από τα Τίρανα προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και το αεροδρόμιο Sabiha Gokcen.

Επιπλέον, ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων από τον Μάρτιο προς την Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα με την Ajet, τη χαμηλού κόστους πτέρυγα της Turkish Airlines, αφαιρώντας εντελώς την Air Albania από την τουρκική αγορά.

Η σιωπηλή μονομαχία

Από την αρχή, ο «γάμος» μεταξύ των Turkish Airlines και της Air Albania ήταν επιβεβλημένος, περισσότερο σαν πολιτική συμφωνία, δήλωσαν στο Monitor πηγές που γνωρίζουν την πρόοδο αυτού του εγχειρήματος, το οποίο έχει μια περίπλοκη ιστορία στην οποία πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα αλληλοσυνδέονται.

Η εταιρεία, στην οποία η Turkish Airlines κατείχε το 49% των μετοχών και το αλβανικό κράτος το 10%, έχει υποστεί πολιτική εκμετάλλευση και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα κακοδιαχείριση, πλασματική αύξηση υποχρεώσεων, που εκτιμάται ότι έφτασαν τα 80 εκατομμύρια ευρώ, προβλήματα στην κατανομή των εσόδων από τα εισιτήρια, έλλειψη υποστήριξης ως εθνικής αεροπορικής εταιρείας, ευνοϊκή μεταχείριση άλλων εταιρειών χαμηλού κόστους κ.λπ.

Υπήρξε επίσης πλήρης έλλειψη οικονομικής διαφάνειας. Η Air Albania δεν έχει υποβάλει ποτέ ισολογισμό στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ούτε έχει ελεγχθεί ποτέ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Taxes, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ήταν 4-5 δις. λεκ ετησίως, ενώ ο φορέας εκμετάλλευσης είχε πάντα ζημίες, μετατρέποντάς την σήμερα σε μια πρακτικά χρεοκοπημένη εταιρεία, με χρέη που δεν είναι γνωστό ποιος θα αναλάβει.

Μέχρι πριν από ενάμιση χρόνο, η τουρκική εταιρεία ήταν υπεύθυνη, και αργότερα την ανέλαβε ένας ιδιώτης αλβανός μέτοχος, ο οποίος είχε σχέδια για αύξηση των προορισμών, αλλά αυτά διακόπηκαν όταν η Turkish Airlines έθεσε τις μετοχές της προς πώληση.

Υπάρχει ελπίδα;

Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε ότι το ποσοστό κεφαλαίου ύψους 10% που κατείχε η κρατική εταιρεία Albcontrol, sh.a., στην εταιρεία Air Albania, θα μεταβιβαστεί στο υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Καινοτομίας, με τη μεταφορά ποσοστώσεων, σύμφωνα με την απόφαση, ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του εταίρου στην Air Albania.

Πηγές υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια να κρατηθεί η Air Albania στην επιφάνεια. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιοργάνωσης, στόχος είναι η αλβανική κυβέρνηση να αναλάβει τις ποσοστώσεις της Turkish Airlines και η τελευταία να μεταβιβάσει ένα μέρος της σε διεθνή αερομεταφορέα.

Με την Τουρκία ήδη «πολυάσχολη», οι προορισμοί που επιδιώκονται είναι η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν πολλοί Αλβανοί.

Το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί παραμένει αυτό των χρεών, ποιο μέρος θα τα αναλάβει.

Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
