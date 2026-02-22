«Τζέι Ντι Βανς ή Μάρκο Ρούμπιο;», αυτό το δίδυμο φαίνεται να βρίσκεται στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

«Ο Μάρκο είναι ο πιο στενός μου φίλος στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Βανς την Τρίτη

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτάει όλο και πιο συχνά τη γνώμη των συμβούλων και των στενών του συνεργατών για το ποιος θα πρέπει να τον διαδεχθεί: ο αντιπρόεδρος ή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Με βάση το ρεπορτάζ του αμερικάνικου μέσου, ο Τραμπ ενδιαφέρεται για την κληρονομιά του, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, και θεωρεί τους δύο προαναφερόμενους ως τους καλύτερους εκπροσώπους της πολιτικής του.

Το Axios σημειώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προτιμάει τον Βανς. Γι’ αυτόν τον επέλεξε ως υποψήφιο αντιπρόεδρο.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επαινέσει επανειλημμένα τον Ρούμπιο, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά για τα όσα έχει κάνει ως υπουργός Εξωτερικών και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας.

Τι αρέσει στον Τραμπ

Το Axios γράφει ότι ο Τραμπ απολαμβάνει να κουτσομπολεύει, να παίζει παιχνίδια με τους ανθρώπους και να εκφράζει ελεύθερα τις προσωπικές του σκέψεις.

Και οι πέντε πηγές που μίλησαν με το Axios και μετέφεραν τις συζητήσεις του Αμερικανού προέδρου μαζί τους, προειδοποίησαν να μην ερμηνευθεί αυτό ως δυσαρέσκεια του Τραμπ προς τον Βανς.

«Οι Βανς – Ρούμπιο είναι το ιδανικό δίδυμο για τον πρόεδρο» για το 2028 — «και για να είμαστε σαφείς, ο Βανς προηγείται», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ, από τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τη γνώμη του για τους δύο.

«Αλλά θα ήταν ο Τραμπ ικανοποιημένος με ένα συνδυασμό Ρούμπιο – Βανς; Απολύτως», είπε η πηγή.

Ο Βανς έχει πολιτικούς συμβούλους οι οποίοι, αν τελικά υποβάλει υποψηφιότητα όπως αναμένεται, θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Ρούμπιο δεν διαθέτει αυτόν τον μηχανισμό και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με την υποψηφιότητα του Βανς.

«Αν ο Τζέι Ντι Βανς θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, θα είναι ο υποψήφιος μας και θα είμαι ένας από τους πρώτους που θα τον υποστηρίξουν», δήλωσε ο Ρούμπιο πέρσι στο Vanity Fair.

Η στάση του Ρούμπιο δεν έχει αλλάξει. Μια πηγή ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ το έχει μεταφέρει αυτό ιδιωτικά στον Βανς.

Οι δύο άνδρες είναι στενοί φίλοι και υπηρέτησαν μαζί στη Γερουσία — όπως και οι επικεφαλής του προσωπικού τους, οι οποίοι είναι επίσης φίλοι, γράφει το Axios.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πέρσι ότι ο Βανς είναι «πιθανότατα» ο διάδοχός του, διότι, «για να είμαστε δίκαιοι, είναι ο αντιπρόεδρος».

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι προτιμά ο Ρούμπιο να «συνεργαστεί με τον Τζέι Ντι» στις εκλογές.

Τα αβαντάζ και τα ντεσαβαντάζ για Βανς και Ρούμπιο

Οι σύμβουλοί του λένε ότι ο Τραμπ δεν θα πάρει οριστική απόφασή για τον διάδοχό του, επειδή θέλει η ομάδα του να επικεντρωθεί στις τρέχουσες εργασίες της και δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι χάνει την εξουσία.

Ο Βανς έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τον Ρούμπιo όσον αφορά τον τρόπο σκέψης του Τραμπ — τις δουλειές τους.

Ο δεύτερος βρίσκεται πολύ περισσότερο στο προσκήνιο από τον πρώτο, ακούγεται πολύ περισσότερο στις ειδήσεις, τις οποίες απολαμβάνει να παρακολουθεί ο Τραμπ, όπως εξηγεί το Axios.

Οι διπλές ευθύνες του Ρούμπιο τον τοποθετούν στο επίκεντρο των παγκόσμιων υποθέσεων (ως υπουργός Εξωτερικών) και του Λευκού Οίκου (ως σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας).

Η αντιπροεδρία, αντίθετα, δεν έχει σαφές χαρτοφυλάκιο.

Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος για τον Ρούμπιο, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τις σκέψεις του για το 2028: θα ήταν δύσκολο να περάσει από τις δύο θέσεις με μεγάλη επιρροή που κατέχει σήμερα στη θέση του αντιπροέδρου.

Ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό, και ορισμένοι σύμβουλοί του θεωρούν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους συνεχώς εξυμνεί τον Ρούμπιο είναι για να τον πείσει να συνεργαστεί με τον Βανς, όπως έκανε στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τον Ρούμπιο ως περισσότερο διπλωμάτη και τον Βανς ως μαχητή.

«Μερικές φορές γίνεται λίγο σκληρός, πρέπει να τον ηρεμήσουμε», είπε ο Τραμπ για τον Βανς.

«Τότε έχουμε το αντίθετο άκρο», είπε ο Τραμπ, στρέφοντας την προσοχή στον «καλύτερο φίλο» του Βανς, τον Ρούμπιο.

«Ο Μάρκο το κάνει με βελούδινο γάντι. Αλλά είναι θανάσιμο», είπε.

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Το Axios σημειώνει ότι αναμένεται να δούμε περισσότερο τον Βανς στο προσκήνιο καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν.

Είναι πρόεδρος οικονομικών της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων και σχεδιάζει να περιοδεύσει σε όλη τη χώρα για να βοηθήσει το κόμμα του να διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής τον Νοέμβριο.

«Ο Μάρκο είναι ο πιο στενός μου φίλος στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Βανς στην Μάρθα ΜακΚάλουμ του Fox News στην εκπομπή «The Story» την Τρίτη.

«Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης θέλουν να δημιουργήσουν αυτή τη σύγκρουση, ενώ δεν υπάρχει καμία σύγκρουση», πρόσθεσε.