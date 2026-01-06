Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο του 2026, αλλιώς θα υποβληθεί σε διαδικασία μομφής από τους Δημοκρατικούς και θα παραπεμφθεί σε δίκη.

«Πρέπει να κερδίσετε τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αν δεν τις κερδίσουμε, θα βρουν έναν λόγο για να μου υποβάλουν μομφή», δήλωσε ο Τραμπ σε μια συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον.

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι θεωρούν πως η χώρα βρίσκεται σε λάθος πορεία, με την αμερικανική οικονομία να αποτελεί το κύριο μέλημα, λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Φοβάται μια τρίτη πρόταση μομφής

Όλα τα μέλη της Βουλής και το ένα τρίτο των γερουσιαστών θα επανεκλεγούν τον Νοέμβριο, κάτι που θα μπορούσε να καθορίσει το αν οι Ρεπουμπλικανοί θα συνεχίσουν να υλοποιούν το πρόγραμμά τους, τα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Ο Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος που έχει υποβληθεί σε δύο διαδικασίες μομφής στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν και οι υποστηρικτές της κίνησης αυτής στη Γερουσία δεν είχαν την απαραίτητη πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων για να τον καταδικάσουν σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε διαδικασία μομφής το 2019, με την κατηγορία ότι προσπάθησε να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία να ανακοινώσει έρευνες για τον τότε υποψήφιο πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, εν μέρει με την παρακράτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο, ως μέσο για να βλάψει τις εκλογικές πιθανότητες του Μπάιντεν.

Ο Τραμπ υποβλήθηκε σε δεύτερη διαδικασία μομφής το 2021, για τον ρόλο του στα γεγονότα που περιβάλλουν την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, καθώς προσπάθησε να ανατρέψει την ήττα του από τον Μπάιντεν. Ο Ρεπουμπλικανός έχει επανειλημμένα διακηρύξει την αθωότητά του και προσπάθησε να παρουσιάσει τις προτάσεις μομφής ως επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο πρόσφατα μετονομασμένο Trump -Kennedy Center έρχονται στην πέμπτη επέτειο της επίθεσης στο Καπιτώλιο.