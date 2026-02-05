newspaper
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 21:08

Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ το 2016 και το 2024 και εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την ήττα του το 2000, δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει «ανάγκη» να κερδίζει τις εκλογές «για το εγώ του».

«Έκαναν νοθεία στις δεύτερες εκλογές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στο πλήθος, στη σημερινή συγκέντρωση για προσευχή στην Ουάσινγκτον.

Στις εκλογές του 2020, νικητής αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, ωστόσο ο Τραμπ, παρά και τις δικαστικές αποφάσεις που επικύρωσαν τον αποτέλεσμα, εξακολουθεί να επιμένει ότι εκείνος κέρδισε. «Έπρεπε να τις κερδίσω. Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος, σε μια παραληρηματική ομιλία επί παντός επιστητού.

Εμμονή με τη «νοθεία» στις εκλογές που έχασε

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέθεσε ανοιχτά στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εκδικηθεί για εκείνη την ήττα του 2020, κάτι που φοβίζει τη Δημοκρατική αντιπολίτευση και πολλούς υπερασπιστές των δημόσιων ελευθεριών. Το τελευταίο επεισόδιο σε αυτή την εκστρατεία αντιποίνων ήταν η έρευνα, την περασμένη εβδομάδα, σε ένα εκλογικό κέντρο της Τζόρτζια, από την ομοσπονδιακή αστυνομία. Στις 28 Ιανουαρίου πράκτορες του FBI κατάσχεσαν 700 κούτες με εκλογικό υλικό από την κομητεία του Φούλτον, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των αβάσιμων ισχυρισμών του Τραμπ περί νοθείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης αναφερθεί πολλές φορές σε ένα σχέδιο «εθνικοποίησης» των εκλογών, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι αρμόδιες για τη διοργάνωση εκλογών, τοπικών ή εθνικών, είναι οι Πολιτείες.

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τρία μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, ενώ παράλληλα ύμνησε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Μιλώντας σε θρησκευτικούς ηγέτες και βουλευτές, ξέφυγε πολλές φορές από το κείμενο της ομιλίας και αναφέρθηκε σε θέματα επιβολής του νόμου και εξωτερικής πολιτικής. Προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες αν δεν αφοπλιστεί, διαφήμισε το νέο ντοκιμαντέρ της συζύγου του και επαίνεσε τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος δέχτηκε εκατοντάδες μετανάστες από τις ΗΠΑ, κυρίως Βενεζουελάνους, και τους έστειλε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CEGOT.

«Θα πάω στον παράδεισο;»

Σε μια από τις ελάχιστες θρησκευτικές αναφορές του, απήγγειλε τη βιβλική φράση «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία», αναρωτιόμενος αν ο ίδιος πληροί τις προϋποθέσεις. «Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό ισχύει κατ’ ανάγκη για μένα. Ισχύει για μένα; Προσπαθώ», είπε.

Αναλογίστηκε επίσης πόσες πιθανότητες έχει να πάει στον… παράδεισο, σημειώνοντας ότι «δεν ήταν ο τέλειος υποψήφιος».

Ο Τραμπ απέρριψε τις εκκλήσεις να αποπέμψει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, η οποία επικρίθηκε αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις απελάσεις μεταναστών στη Μινεσότα.

«Γιατί να το κάνω αυτό;» διερωτήθηκε, επαινώντας τις προσπάθειες της Νόεμ για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Υπερασπίστηκε επίσης την διευθύντρια εθνικών πληροφοριών (DNI) Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία ήταν παρούσα στην έρευνα του FBI στην Τζόρτζια αν και ο ρόλος της αφορά κυρίως στις απειλές για την ασφάλεια των ΗΠΑ από το εξωτερικό. Επαίνεσε στη συνέχεια την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι που, όπως είπε, έστειλε την Γκάμπαρντ στην Ατλάντα. «Η Παμ ήθελε να πάει» η Γκάμπαρντ, διαβεβαίωσε.

Ένας στρατός… Τομ Κρουζ

Ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, αφού ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας τον περασμένο μήνα και έθεσε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τα πετρέλαια της χώρας. Είπε ότι τώρα συνεργάζεται με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες και ότι έχει μια «φανταστική» σχέση με την Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή και θα μπορούσε να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν, εγκωμίασε επίσης την ισχύ του αμερικανικού στρατού.

«Έχουμε έναν στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ, σε μεγαλύτερο μέγεθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Συνάλλαγμα
Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Ιμάμογλου: Απευθύνει έκκληση από τη φυλακή για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας
Κόσμος 05.02.26

Έκκληση για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας απευθύνει από τη φυλακή ο Ιμάμογλου

Ο φυλακισμένος Εκρέμ Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας του και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο 05.02.26

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα
Η ανάρτηση Γουίτκοφ 05.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι - Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Καταιγίδα Λεονάρντο: Σαρώνει την Ιβηρική – Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη
Βίντεο και φωτογραφίες 05.02.26

Σαρώνει την Ιβηρική η καταιγίδα Λεονάρντο - Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη

Ισπανία και Πορτογαλία επλήγησαν από την καταιγίδα - Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της

Σύνταξη
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
Η ανακοίνωση 05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
Δείτε βίντεο 05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει»
Πόλο γυναικών 05.02.26

Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει»

Η Εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάρης Παυλίδης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει πολύ μέλλον και πως το χρυσό θα έρθει στο κατάλληλο σημείο...

Σύνταξη
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις
Πόλο Γυναικών 05.02.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε τα 16 μετάλλια σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».

Σύνταξη
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία

«Η σύλληψη Έλληνα αξιωματικού με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ άλλης χώρας είναι εξαιρετικά σοβαρή και αφορά ευθέως την εθνική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Ιμάμογλου: Απευθύνει έκκληση από τη φυλακή για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας
Κόσμος 05.02.26

Έκκληση για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας απευθύνει από τη φυλακή ο Ιμάμογλου

Ο φυλακισμένος Εκρέμ Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας του και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα – Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη – Συγκλονιστικό βίντεο
Ναυπακτία 05.02.26

Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα - Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη - Συγκλονιστικό βίντεο

Όταν ένας πυροσβέστης προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό και να τραυματιστεί

Σύνταξη
Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο γυναικών 05.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή
Ελλάδα 05.02.26

Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή

27χρονος που καταδικάστηκε για τέσσερις ληστείες, για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, αθωώθηκε στο δεύτερο βαθμό για το σύνολο των κατηγοριών γιατί δεν ήταν ο ίδιος που τις τέλεσε.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
Μπάσκετ 05.02.26

«Οι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο» - Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες πριν το trade deadline στο NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
