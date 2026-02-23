newspaper
Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Νέα Καληδονία: 55χρονος σέρφερ έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 00:15

Νέα Καληδονία: 55χρονος σέρφερ έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία

Ο εισαγγελέας της Νουμέα είπε ότι αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για τον άτυχο σέρφερ ενώ έχει καλέσει για κατάθεση και έναν μάρτυρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το άψυχο σώμα ενός 55χρονου σέρφερ, που δέχτηκε επίθεση από έναν καρχαρία, εντοπίστηκε σήμερα σε μια παραλία στη Νουμεά της Νέας Καληδονίας.

Ο εισαγγελέας της Νουμέα έχει καλέσει για κατάθεση και έναν μάρτυρα

Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε το πλήρωμα ενός σκάφους αναψυχής, που ειδοποίησε τις αρχές.

Η παραλία Ανς-Βατά, στα νότια της Νουμέα, εκκενώθηκε για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων που ζήτησαν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η επίθεση στον σέρφερ έγινε μετά από καταρρακτώδεις βροχές

Το θύμα ήταν γιατρός στα επείγοντα περιστατικά στη Νουμέα και, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, έφερε θανάσιμα τραύματα από δάγκωμα καρχαρία.

Ο εισαγγελέας της Νουμέα, Ιβ Ντιπάς, είπε ότι αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ενώ έχει καλέσει για κατάθεση και έναν μάρτυρα.

Η επίθεση αυτή έγινε μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τη Νέα Καληδονία, ένα καιρικό φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρχαριών κοντά στις ακτές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές είναι ένα καιρικό φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρχαριών κοντά στις ακτές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ανς-Βατά είναι ένας κόλπος που προσελκύει πολλούς ερασιτέχνες λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Στις αρχές του 2023 τρεις επιθέσεις καρχαριών είχαν συμβεί στην ίδια ζώνη μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων και ένας Αυστραλός τουρίστας έχασε τη ζωή του.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

inWellness
inTown
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης
Κόσμος 22.02.26 Upd: 19:07

Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Κόσμος 22.02.26

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
Κόσμος 22.02.26

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καισαριανή: Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς – Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων
Καισαριανή 22.02.26

Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς - Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Ελλάδα 22.02.26

Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης καθώς ανέβηκε 6η.

Σύνταξη
