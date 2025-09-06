Τον θάνατο του Mercury Psillakis μετά από επίθεση μεγάλου καρχαρία, θρηνεί η ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας. Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, ο 57χρονος Mercury Psilakis αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, την μικρή του κόρη και τον δίδυμο αδελφό του.

Ο έμπειρος σέρφερ υπέστη κρίσιμα τραύματα από την επίθεση που δέχτηκε στην παραλία Dee Why το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές

Τον ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.

Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν έκανε λόγο για μια τεράστια τραγωδία. «Είναι κάτι φρικτό, φρικτό. Είναι από εκείνα τα τρομερά περιστατικά που συμβαίνουν πάρα πολύ σπάνια… Με την αυριανή ημέρα να είναι η Γιορτή του Πατέρα, η τραγωδία είναι ακόμη πιο οδυνηρή», τόνισε.

Δύο τμήματα από τη σανίδα ανακτήθηκαν και στάλθηκαν για εξέταση, ενώ οι παραλίες από το Manly έως το Narrabeen έκλεισαν μέχρι νεωτέρας.

«Αναμένουμε ότι η (παραλία του) Dee Why θα παραμείνει κλειστή για 48 έως 72 ώρες», ανέφερε ο αξιωματικός υπηρεσίας του Surf Life Saving NSW, Rod McGibbon.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.