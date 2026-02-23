science
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
WhatsApp: Ανακοίνωσε πρόσβαση στο ιστορικό ομαδικών μηνυμάτων
Τεχνολογία 23 Φεβρουαρίου 2026, 00:45

WhatsApp: Ανακοίνωσε πρόσβαση στο ιστορικό ομαδικών μηνυμάτων

Το WhatsApp εισακούει τα αιτήματα των χρηστών του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Το WhatsApp ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση του ιστορικού ομαδικών μηνυμάτων.

Το WhatsApp είναι μια δωρεάν, δημοφιλής εφαρμογή άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων (messenger) που λειτουργεί μέσω ίντερνετ (Wi-Fi ή δεδομένων). Επιτρέπει την αποστολή κειμένου, εικόνων, βίντεο, ηχητικών μηνυμάτων και τη διενέργεια βιντεοκλήσεων

Οι χρήστες της πλατφόρμας ζητούσαν επανειλημμένα την υπηρεσία αυτή που πλέον γίνεται πράξη.

Πως λειτουργεί

Όταν κάποιος προστίθεται σε μια ομαδική συνομιλία, συχνά δεν έχει πρόσβαση σε όσα έχουν προηγηθεί με αποτέλεσμα να χάνει «πολύτιμο» περιεχόμενο. Πλέον, αυτό δεν θα συμβαίνει με τη διαδικασία να γίνεται αυτόματα και οργανωμένα.

Όταν προστίθεται νέο μέλος σε μια ομάδα εμφανίζεται επιλογή αποστολής πρόσφατων μηνυμάτων. Οι διαχειριστές ή τα μέλη μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν από 25 έως 100 από τα πιο πρόσφατα μηνύματα.

Το ιστορικό δεν αποστέλλεται αυτόματα αλλά απαιτείται μια ενέργεια κατά την προσθήκη του νέου μέλους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ο έλεγχος της ροής πληροφορίας και αποφεύγονται ακούσιες αποκαλύψεις.

Όταν σταλεί το ιστορικό:

  • Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται.
  • Τα μηνύματα εμφανίζονται με σαφείς χρονικές σημάνσεις και στοιχεία αποστολέα.
  • Το ιστορικό διαχωρίζεται οπτικά από τα κανονικά μηνύματα της συνομιλίας.

Υπάρχει και η επιλογή απενεργοποίησης

Φυσικά, οι διαχειριστές ομάδων έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν πλήρως τη λειτουργία ιστορικού ομαδικών μηνυμάτων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ιδιωτικές ή ευαίσθητες συνομιλίες όπου το προηγούμενο περιεχόμενο δεν πρέπει να κοινοποιείται σε νέα μέλη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

inWellness
inTown
Stream science
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
«freedom.gov» 19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Απεργία πείνας ξεκίνησαν πάνω από 200 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία
Βενεζουέλα 23.02.26

Απεργία πείνας κρατουμένων που δεν καλύπτονται από την αμνηστία

«Συνολικά 214, Βενεζουελάνοι και ξένοι, κάνουν απεργία πείνας» καθώς παραμένουν κρατούμενοι αφού δεν τους καλύπτει ο νέος νόμος γενικής αμνηστίας που ψήφισε το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Βόρεια Κορέα 23.02.26

Στον Κιμ ξανά τα ηνία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καισαριανή: Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς – Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων
Καισαριανή 22.02.26

Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς - Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο