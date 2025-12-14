science
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να μοιράζεσαι και τα μυστικά σου
Τεχνολογία 14 Δεκεμβρίου 2025 | 22:23

Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να μοιράζεσαι και τα μυστικά σου

Η λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης, που προστέθηκε στο WhatsApp από το 2023, χρησιμοποιείται πλέον από απατεώνες για να κλέψουν προσωπικά δεδομένα, ταυτότητες και χρήματα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Οι απάτες και οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από εφαρμογές όπως το WhatsApp μας θυμίζουν πόσο εύκολα, ακόμα και οι πιο αξιόπιστες πλατφόρμες, μπορούν να γίνουν όπλο εναντίον μας.

Μια νέα, ύπουλη τακτική που κερδίζει έδαφος τελευταία είναι η εξαπάτηση χρηστών ώστε να μοιραστούν την οθόνη του κινητού τους κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Η λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης, που προστέθηκε στο WhatsApp από το 2023, χρησιμοποιείται πλέον από απατεώνες για να κλέψουν προσωπικά δεδομένα, ταυτότητες και χρήματα, χωρίς να το καταλάβετε, προειδοποιεί ο Christian Ali Bravo από την ομάδα της εταιρίας ψηφιακής ασφάλειας ESET.

Τέτοια περιστατικά έχουν αναφερθεί σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και το Χονγκ Κονγκ, όπου ένα θύμα έχασε τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια HK$ (περίπου 700.000 δολάρια) σε μια προσεκτικά οργανωμένη απάτη.

Πώς σας παγιδεύουν; Όλα ξεκινούν από την ψυχολογία σας

Οι απατεώνες δεν χρειάζεται να είναι γνώστες της πληροφορικής, αρκεί να ξέρουν πώς να σας χειραγωγήσουν ψυχολογικά. Στόχος τους είναι να σας κάνουν να εμπιστευτείτε ή να πανικοβληθείτε, ώστε να ενεργήσετε χωρίς να σκεφτείτε. Μια τυπική τακτική που ακολουθούν είναι η εξής:

Η κλήση

Όλα ξεκινούν με μια βιντεοκλήση WhatsApp από άγνωστο αριθμό. Ο απατεώνας προσποιείται ότι είναι εκπρόσωπος τράπεζας ή υπηρεσίας, τεχνικός υποστήριξης WhatsApp/Meta, ή ακόμη και φίλος ή συγγενής σε κίνδυνο. Για να φαίνονται νόμιμοι, πλαστογραφούν τοπικό αριθμό τηλεφώνου· η βιντεοκλήση μπορεί να είναι απενεργοποιημένη, σκοτεινή ή θολή για να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα.

Το πρόβλημα

Δημιουργούν την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι επείγον: ισχυρίζονται ότι υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη χρέωση στην κάρτα σας, μια ενεργή συνεδρία σε άλλη συσκευή που πρέπει να κλείσει, ένα βραβείο που κερδίσατε και που χρειάζεται επαλήθευση ή ότι ο λογαριασμός σας κινδυνεύει να ανασταλεί. Ο στόχος είναι να σας κάνουν να ενεργήσετε χωρίς σκέψη.

Κοινή χρήση οθόνης

Στη συνέχεια, οι απατεώνες σας ζητούν να μοιραστείτε την οθόνη του τηλεφώνου, με το πρόσχημα ότι θα σας «βοηθήσουν» εξ αποστάσεως να επιλύσετε το πρόβλημα. Μπορεί να σας προτρέψουν να εγκαταστήσετε νόμιμες εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. AnyDesk, TeamViewer). Μόλις το κάνετε, όλα τα εισερχόμενα μηνύματα και οι επαληθευτικοί κωδικοί γίνονται ορατοί.

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Με την οθόνη σας ορατή σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να κλέψουν κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς 2FA και κωδικούς μίας χρήσης (OTP), να τραβήξουν στιγμιότυπα οθόνης ή να σας πείσουν να ανοίξετε την τραπεζική σας εφαρμογή και να κάνετε μεταφορές — όλα στο όνομα της «διόρθωσης» του προβλήματος. Επίσης, μπορούν να σας εξαπατήσουν ώστε να εγκαταστήσετε κακόβουλο λογισμικό (π.χ. keyloggers) που καταγράφει ευαίσθητα δεδομένα.

Κλοπή λογαριασμών και χρημάτων

Αφού αποκτήσουν κωδικούς και τραπεζικά δεδομένα, οι επιτήδειοι μπορούν να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταλάβουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να συνεχίσουν την απάτη υποδυόμενοι εσάς για να βάλουν στο στόχαστρο τους γνωστούς σας.

Πώς να προστατευτείτε

Η απάτη είναι αποτελεσματική επειδή εκμεταλλεύεται τρία ισχυρά στοιχεία: την εμπιστοσύνη (π.χ. μια βιντεοκλήση από φαινομενικά αξιόπιστο φορέα), την επείγουσα ανάγκη (δημιουργούμενη από ένα πλαστό πρόβλημα) και τον έλεγχο (που παρέχεται μέσω λειτουργίας κοινής χρήσης οθόνης ή εργαλείου απομακρυσμένης πρόσβασης). Αυτός ο συνδυασμός δίνει στους εγκληματίες σχεδόν πλήρη ορατότητα στο τηλέφωνό σας.

Επομένως, η προστασία από αυτήν την απάτη εξαρτάται περισσότερο από την ευαισθητοποίηση και την πειθαρχία παρά από τα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας.

Βασικές πρακτικές

Με αυτό κατά νου, ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές πρακτικές:

  1.  Ποτέ μη μοιράζεστε την οθόνη σας με κάποιον που δε γνωρίζετε προσωπικά, ειδικά κατά τη διάρκεια ανεπιθύμητης κλήσης. Αν λάβετε κλήση από άγνωστο αριθμό και ο καλών ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τράπεζα, πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών ή άλλον φορέα, κλείστε και επικοινωνήστε απευθείας με τον φορέα μέσω επαληθευμένου καναλιού επικοινωνίας.
  2.  Ποτέ μη δίνετε τους κωδικούς πρόσβασής σας, κωδικούς επαλήθευσης ή οποιαδήποτε προσωπικά / οικονομικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Οι τράπεζες και υπηρεσίες δεν θα ζητήσουν ποτέ τέτοιες πληροφορίες μέσω ανεπιθύμητων κλήσεων ή μηνυμάτων.
  3.  Αποφύγετε την εγκατάσταση εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης κατόπιν αιτήματος αγνώστων, εργαλεία όπως AnyDesk ή TeamViewer μπορούν να παραχωρήσουν πλήρη έλεγχο της συσκευής σας.
  4.  Μην πιστεύετε αμέσως ό,τι σας λέει ο άλλος. Ψάξτε μόνοι σας σε επίσημες πηγές για να επαληθεύσετε τις «ανησυχητικές» πληροφορίες. Οι απατεώνες θα προσπαθήσουν να σας πιέσουν και να σας προκαλέσουν πανικό, αντισταθείτε στην παρόρμηση να δράσετε άμεσα. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και σκεφτείτε.
  5.  Αν κάποιος ισχυριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή ότι φίλος/συγγενής «έχει μπλέξει», επικοινωνήστε πρώτα απευθείας με την τράπεζα ή το πρόσωπο μέσω άλλου, επαληθευμένου καναλιού πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
  6.  Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο βημάτων (2FA) στο WhatsApp: Ρυθμίσεις → Λογαριασμός → Επαλήθευση δύο βημάτων → Ενεργοποίηση/Ρύθμιση PIN. Έτσι, ακόμη κι αν οι επιτήδειοι αποκτήσουν τα στοιχεία σύνδεσής σας, θα χρειάζονται τον δεύτερο παράγοντα για να εισέλθουν στον λογαριασμό σας.

Οι απάτες αυτού του τύπου μας υπενθυμίζουν ότι η κοινωνική μηχανική παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» των κυβερνοεγκληματιών. Μια στιγμιαία λάθος κρίση μπορεί να εξαφανίσει τις αποταμιεύσεις μιας ζωής, γι’ αυτό η ευαισθητοποίηση είναι η πρώτη και πιο ισχυρή γραμμή άμυνας. Και να θυμάστε: για να είστε ασφαλείς, πρώτα να αμφισβητείτε και μετά να εμπιστεύεστε. Όχι τ’ ανάποδο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις
Ουτοπία ή τεχνοφασισμός; 12.12.25

Η τεχνολογική ελίτ οραματίζεται τη νέα Γη της Επαγγελίας: Ιδιόκτητες κερδοσκοπικές πόλεις

ΟΙ ελεύθερες πόλεις παρουσιάζονται ως εναλλακτική λύση στην «αποτυχημένη δημοκρατία». Άλλοι μιλούν για οπορτουνισμό και τεχνοφασισμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
Μια παλιά ιστορία 10.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»

Η βιομηχανία του πορνό ανησυχεί ότι θα χάσει δουλειά και κέρδη και πολλές ειδικότητες εργαζομένων θα αναζητήσουν αλλού δουλειά. Αλλά οι κίνδυνοι είναι βαθύτεροι –και πολύ μεγαλύτεροι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
Η μεγάλη έξωση 10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο