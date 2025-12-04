science
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κυβερνοασφάλεια: Πώς οι απατεώνες αποκτούν τον αριθμό του τηλεφώνου σας – Τρόποι προστασίας
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 04 Δεκεμβρίου 2025 | 22:51

Κυβερνοασφάλεια: Πώς οι απατεώνες αποκτούν τον αριθμό του τηλεφώνου σας – Τρόποι προστασίας

Με τις σύγχρονες δυνατότητες κλωνοποίησης και μετάφρασης φωνής που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, το vishing και το smishing έχουν γίνει ευκολότερα από ποτέ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Spotlight

Φανταστείτε ότι δέχεστε ένα τηλεφώνημα από την τράπεζά σας που σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί και ότι για να διατηρήσετε τα χρήματά σας ασφαλή, πρέπει να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ο επείγον χαρακτήρας του τηλεφωνήματος και ο «πανικός» στη φωνή του «υπαλλήλου» της τράπεζας μπορεί όντως να είναι αρκετός για να σας κάνει να μοιραστείτε ευαίσθητες πληροφορίες.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το άτομο μπορεί να μην έχει σχέση με την τράπεζά σας – ή μπορεί να μην υπάρχει καν, προειδοποιεί η ομάδα της παγκόσμιας εταιρίας λογισμικού ασφαλείας ESET. Θα μπορούσε να είναι απλώς μια φωνή που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και που ακούγεται απόλυτα ανθρώπινη.

Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο και τα παραδείγματα τα τελευταία χρόνια είναι πολλά. Το 2019, ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαπατήθηκε από φωνή deepfake που έμοιαζε με τη φωνή του διευθύνοντα συμβούλου της μητρικής εταιρείας στη Γερμανία και πλήρωσε σχεδόν 220.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο, ένας εργαζόμενος στο λογιστήριο πολυεθνικής εταιρείας εξαπατήθηκε μέσω μιας deepfake βιντεοκλήσης το 2024, με αποτέλεσμα να κοστίσει στην εταιρεία του 25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Τεχνητή νοημοσύνη, ο καταλύτης

Με τις σύγχρονες δυνατότητες κλωνοποίησης και μετάφρασης φωνής που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, το vishing και το smishing έχουν γίνει ευκολότερα από ποτέ. Ο Τζέικ Μουρ, σύμβουλος κυβερνοασφάλειας της ESET, έδειξε την ευκολία με την οποία ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια πειστική έκδοση deepfake κάποιου άλλου – συμπεριλαμβανομένου και κάποιου που γνωρίζετε καλά. Πλέον δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ούτε τα μάτια ούτε τα αυτιά μας.

Η τεχνητή νοημοσύνη χαμηλώνει τον πήχη για τους κυβερνοεγκληματίες, χρησιμεύοντας ως ένα πολυδύναμο εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων, την αυτοματοποίηση κουραστικών εργασιών και την δυνατότητα προσέγγισης θυμάτων διεθνώς. Κατά συνέπεια, το phishing με χρήση φωνών και κειμένου που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει πιο συχνό.

Σε αυτό το σημείο, μια πρόσφατη έκθεση της Enea κατέγραψε αύξηση κατά 1.265% στις απάτες phishing από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022 και επισήμανε τη δυνατότητα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων να συμβάλλουν στην τροφοδότηση τέτοιων κακόβουλων επιχειρήσεων.

Ποιο είναι το όνομα και το τηλέφωνό σας;

Όπως αποδεικνύεται από έρευνα του Consumer Reports από το 2022, οι άνθρωποι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ό,τι στο παρελθόν. Περίπου το 75% των ερωτηθέντων ανησυχούσε για την προστασία των δεδομένων τους που συλλέγονται στο διαδίκτυο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και αριθμοί τηλεφώνου, καθώς αποτελούν πολύτιμη πηγή τόσο για την ταυτοποίηση όσο και για τη διαφήμιση.

Όμως τώρα που έχουμε αφήσει πίσω την εποχή των τηλεφωνικών καταλόγων, πώς λειτουργεί αυτή η σύνδεση μεταξύ τηλεφωνικών αριθμών και διαφήμισης;

Σκεφτείτε το εξής ενδεικτικό παράδειγμα: ένας φίλαθλος τοποθέτησε εισιτήρια αγώνων στο καλάθι μιας ειδικής εφαρμογής για την αγορά εισιτηρίων, αλλά δεν ολοκλήρωσε την αγορά. Και όμως, λίγο μετά το κλείσιμο της εφαρμογής, έλαβε ένα τηλεφώνημα που του πρόσφερε έκπτωση στα εισιτήρια. Φυσικά, ήταν μπερδεμένος, αφού δεν θυμόταν να έχει δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του στην εφαρμογή. Πώς βρήκαν τον αριθμό του, τότε;

Η απάντηση είναι – μέσω εντοπισμού (tracking). Ορισμένοι trackers μπορούν να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες από μια ιστοσελίδα, οπότε αφού συμπληρώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας σε μια φόρμα, ένας tracker θα μπορούσε να τον εντοπίσει και να τον αποθηκεύσει για να δημιουργήσει αυτό που συχνά αποκαλείται εξατομικευμένο περιεχόμενο και εμπειρία. Υπάρχει ένα ολόκληρο επιχειρηματικό μοντέλο γνωστό ως «data brokering», και τα κακά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται παραβίαση για να δημοσιοποιηθούν τα δεδομένα.

Tracking, data brokers, και διαρροές

Οι data brokers είναι εταιρείες που συγκεντρώνουν τις προσωπικές σας πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές (κρατικές υπηρεσίες), από εμπορικές πηγές (εταιρείες, όπως παρόχους πιστωτικών καρτών ή καταστήματα), καθώς και από την παρακολούθηση των διαδικτυακών σας δραστηριοτήτων (δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλικ σε διαφημίσεις κ.λπ.), πριν πουλήσουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλους.

Το ερώτημα βέβαια είναι: πώς μπορούν οι απατεώνες να αποκτήσουν τους αριθμούς τηλεφώνου άλλων ανθρώπων;

Ψάχνοντας για θύματα

Με όσο περισσότερες εταιρείες, ιστοσελίδες και εφαρμογές μοιράζεστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, τόσο πιο λεπτομερές είναι το προσωπικό σας “προφίλ μάρκετινγκ”. Αυτό αυξάνει επίσης τον κίνδυνο από διαρροές δεδομένων, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι data brokers μπορεί να αντιμετωπίσουν περιστατικά ασφαλείας. Ένας data broker θα μπορούσε επίσης να πουλήσει τις πληροφορίες σας σε άλλους, ενδεχομένως και σε κακόβουλους παράγοντες.

Όμως οι data brokers, ή οι παραβιάσεις που τους επηρεάζουν, δεν είναι η μόνη πηγή από την οποία μπορούν οι απατεώνες να αποκτήσουν αριθμούς τηλεφώνων. Η ομάδα της ESET αναφέρει μερικούς από τους τρόπους με τους οι εγκληματίες μπορούν να αποκτήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου σας:

Δημόσιες πηγές: Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή οι διαδικτυακές πλατφόρμες εργασίας μπορεί να εμφανίζουν τον αριθμό τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις απορρήτου δεν έχουν επιλεγεί σωστά ή δεν γνωρίζετε τις συνέπειες της αποκάλυψης του αριθμού τηλεφώνου σας στο προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αριθμός σας μπορεί να είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε, ακόμη και σε έναν web scraper τεχνητής νοημοσύνης.

Κλεμμένοι λογαριασμοί: Διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες απαιτούν τον αριθμό τηλεφώνου σας, είτε για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας, είτε για να κάνετε μια παραγγελία, είτε για να χρησιμεύσει ως παράγοντας ελέγχου ταυτότητας. Όταν οι λογαριασμοί σας υποστούν παραβίαση δεδομένων λόγω αδύναμων κωδικών πρόσβασης ή ένας από τους διαδικτυακούς παρόχους υποστεί παραβίαση δεδομένων, ο αριθμός σας μπορεί εύκολα να διαρρεύσει.

Αυτόματες κλήσεις: Οι απατεώνες καλούν τυχαίους αριθμούς και μόλις απαντήσετε στην κλήση, μπορεί να γίνετε στόχος απάτης. Μερικές φορές αυτοί οι αυτόματοι τηλεφωνητές καλούν απλώς για να επιβεβαιώσουν ότι ο αριθμός είναι σε χρήση, ώστε να προστεθεί σε έναν κατάλογο στόχων.

Ταχυδρομείο: Ελέγξτε τυχόν πρόσφατες παραδόσεις σας – αυτές συνήθως έχουν τη διεύθυνσή σας εμφανή στο γράμμα/κουτί, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν επίσης τυπωμένο το email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Τι γίνεται αν κάποιος έκλεψε κάποιο γράμμα ή έψαξε στα σκουπίδια σας;

O αμερικανικός όμιλος τηλεπικοινωνιών AT&T αποκάλυψε ότι τα αρχεία κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου εκατομμυρίων πελατών από τα μέσα έως τα τέλη του 2022 εκτέθηκαν σε μια μαζική διαρροή δεδομένων. Κλάπηκαν οι αριθμοί τηλεφώνου σχεδόν όλων των πελατών της εταιρείας και των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, επίσης τα στοιχεία για τη διάρκεια των κλήσεων και ο αριθμός των κλήσεων. Το περιεχόμενο των κλήσεων και των κειμένων δεν φέρεται να περιλαμβάνεται στα δεδομένα που παραβιάστηκαν, όπως αναφέρει το CNN.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευθύνη μπορεί να αποδοθεί σε μια πλατφόρμα cloud τρίτης εταιρείας, στην οποία είχε πρόσβαση ένας κακόβουλος δράστης.

Πώς να προστατέψετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας

Πώς μπορείτε λοιπόν να προστατέψετε τον εαυτό σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας; Ακολουθούν μερικές συμβουλές από την ομάδα της ESET:

Το νου σας στο ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing). Μην απαντάτε ποτέ σε ανεπιθύμητα μηνύματα/κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, μην κάνετε κλικ σε τυχαίους συνδέσμους στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/μηνύματά σας και θυμηθείτε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας και να σκέφτεστε πριν αντιδράσετε σε μια φαινομενικά επείγουσα κατάσταση, γιατί έτσι σας παγιδεύουν.

Ρωτήστε τον πάροχό σας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας της SIM. Ενδέχεται να διαθέτουν, για παράδειγμα, επιλογή για κλείδωμα της κάρτας για προστασία από το SIM Swapping ή πρόσθετα επίπεδα ασφαλείας λογαριασμού για την αποτροπή απάτης όπως η προώθηση κλήσεων.

Προστατέψτε τους λογαριασμούς σας με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, ιδανικά χρησιμοποιώντας ειδικά κλειδιά ασφαλείας, εφαρμογές ή βιομετρικά στοιχεία αντί για επαλήθευση μέσω SMS.

Σκεφτείτε διπλά πριν δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας σε μια ιστοσελίδα. Παρόλο που η χρήση του ως πρόσθετη επιλογή ανάκτησης για τις διάφορες εφαρμογές σας μπορεί να είναι χρήσιμη, άλλες μέθοδοι, όπως δευτερεύοντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/εφαρμογές επαλήθευσης (authenticators), θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πιο ασφαλή εναλλακτική λύση.

Για αγορές μέσω διαδικτύου, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια προπληρωμένη κάρτα SIM ή μια υπηρεσία VoIP αντί για τον κανονικό αριθμό του τηλεφώνου σας.

Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας για κινητά με φιλτράρισμα κλήσεων και βεβαιωθείτε ότι τα cookies τρίτων στο πρόγραμμα περιήγησης σας είναι αποκλεισμένα. Διερευνήστε άλλα εργαλεία και τεχνολογίες που ενισχύουν την ιδιωτικότητα.

Σε έναν κόσμο που βασίζεται όλο και περισσότερο στην ηλεκτρονική τήρηση αρχείων, είναι σχεδόν απίθανο να μη βρίσκεται αποθηκευμένος κάπου ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Και όπως υποδηλώνει το περιστατικό με την AT&T, το να βασίζεστε στην ασφάλεια του δικού σας παρόχου τηλεπικοινωνιών δεν αρκεί. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνετε παρανοϊκοί.

Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων κυβερνο-υγιεινής και της προστασίας των δεδομένων σας στο διαδίκτυο. Η επαγρύπνηση εξακολουθεί να είναι το κλειδί, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του νέου, τροφοδοτούμενου από την Τεχνητή Νοημοσύνη (υπό)κοσμου.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σύνταξη
Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 00:29

Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία

«Η υπηρεσία μας τέθηκε εκτός λειτουργίας άμεσα, σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων» σημειώνει η e-food διαψεύδοντας τις καταγγελίες διανομέων για παροχή μπόνους σε όποιον δούλευε εν μέσω κακοκαιρίας και συστάσεων του υπουργείου.

Σύνταξη
Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο