Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τα φονικά πλήγματά τους στη Λωρίδα της Γάζας, αφού ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως πρόθεσή του είναι να «αυξηθεί η πίεση» στο παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, καθώς ο πόλεμος διανύει πλέον τη 286η ημέρα του.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός παραμένουν σε αναστολή. Την Κυριακή, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς ανακοίνωσε πως αναστέλλεται η συμμετοχή της στις συνομιλίες, εξαιτίας των «σφαγών που διαπράττει ο εχθρός», διαβεβαιώνοντας πως η παράταξή του είναι «έτοιμη» να επιστρέψει όταν η άλλη πλευρά δείξει «σοβαρότητα».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα μέσα σε 24 ώρες.

Χθες δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα (νότια), σύμφωνα με ιατρική πηγή, και άλλοι εννιά σε πλήγμα drone στην πόλη της Γάζας (βόρεια), σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οργανισμό που ανήκει στον κυβερνητικό μηχανισμό της Χαμάς.

Το βράδυ, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για νέα πλήγματα, στους τομείς Ζαουάιντα και Νουσέιρατ (κεντρικά) και Ας Σάτι (βόρεια), με συνολικά 15 νεκρούς.

Βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά και γυναίκα, κοντά στη Χαν Γιούνις (νότια), σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Προχθές Τρίτη, τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους αυτόν εναντίον σχολείου που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ και είχε μετατραπεί σε καταφύγιο εκτοπισμένων στη Νουσέιρατ, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε «τρομοκράτες που χρησιμοποιούσαν σχολείο».

Scenes from the funerals of victims killed in the Khan Yunis massacre. pic.twitter.com/viK6wFcXaa

— Quds News Network (@QudsNen) July 17, 2024