Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και πυρά του πυροβολικού έπληξαν και σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, μετά τα πολύνεκρα πλήγματα των προηγούμενων ημερών σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων και ένα σχολείο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι.

Σήμερα, αυτόπτες μάρτυρες και διασώστες έκαναν λόγο για βομβαρδισμούς σε πολλές συνοικίες της πόλης της Γάζας.

Από ένα πλήγμα στον καταυλισμό Αλ Μαγκάζι, στον κεντρικό τομέα του θύλακα, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Το ισραηλινό πυροβολικό έβαλε επίσης στο στόχαστρο την περιοχή γύρω από τον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στον ίδιο τομέα.

Την Κυριακή, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νουσεϊράτ, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, όταν βομβαρδίστηκε ένα σχολείο της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, όπου είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι «έπληξε τρομοκράτες». Αυτό ήταν το πέμπτο σχολείο που βομβαρδίστηκε μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, Φιλίπ Λαζαρίνι δήλωσε ότι η έδρα της στη Γάζα ισοπεδώθηκε κατά τη διάρκεια σφοδρών μαχών.

«Η έδρα στη Γάζα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης και τώρα ισοπεδώθηκε. Άλλο ένα επεισόδιο στην κατάφωρη περιφρόνηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή πολεμικούς σκοπούς. Σοκαριστικό», τόνισε ο Λαζαρίνι.

Shocking.@UNRWA headquarters in #Gaza, turned into a battlefield & now flattened 👇

Another episode in the blatant disregard of international humanitarian law.

United Nations facilities must be protected at all times. They must never be used for military or fighting… pic.twitter.com/XVOm5UjJeM

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 15, 2024