Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος μόλις διορίσθηκε, απηύθυνε και πάλι έκκληση για «κατάπαυση του πυρός» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κατά τη δεύτερη ημέρα των συναντήσεων που είχε σήμερα με τους Ισραηλινούς ηγέτες.

Ο Λάμι, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Μέση Ανατολή μετά την συντριπτική νίκη του Εργατικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βρετανία στις 4 Ιουλίου, απηύθυνε και χθες, Κυριακή, έκκληση για παύση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα σε συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Λάμι είχε επίσης συνάντηση με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Μουσταφά, μετά την οποία απηύθυνε έκκληση για μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής υπό την προεδρία του Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους.

In the West Bank @DavidLammy met Palestinian community members, where he heard the impact on communities suffering from settler violence and settlement expansion.

Settlements in the West Bank are illegal under international law and harm prospects for a two-state solution. pic.twitter.com/fxXb6CGEU7

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) July 15, 2024