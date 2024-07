Νέα σφαγή από το Ισραήλ σε σχολείο του ΟΗΕ με τουλάχιστον 15 νεκρούς

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νέο βομβαρδισμό σε σχολείο στη Νουσεϊράτ (κεντρικά), όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν ότι στοχοποίησαν «τρομοκράτες» (στη φωτογραφία του Reuters/Ramadan Abed, επάνω, οι «τρομοκράτες»).

The first moments after Israel bombed an overcrowded UN school in the Al Nuseirat refugee camp.

The massacres are endless

The school was designated as safe shelter by Israel but was still bombed just for fun.

Western media won’t cover it or hold Israel accountable. pic.twitter.com/7MWm7CqrNB

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 14, 2024