Η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε σήμερα Δευτέρα ότι αξιολογεί τις συνέπειες της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και κάλεσε την Ουάσιγκτον να άρει τα «μονομερή» εμπορικά μέτρα (εικονογράφηση, επάνω, του Reuters/Dado Ruvic).

«Η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους»

«Εχουμε ενημερωθεί για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς και προχωρούμε σε συνολική αξιολόγηση του περιεχομένου και των συνεπειών της», αναφέρει το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε δελτίο Τύπου.

«Η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», υπογραμμίζεται.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που με ψήφους 6-3 έκρινε ότι ο αμερικανός πρόεδρος υπερέβη των εξουσιών του επιβάλλοντας αμοιβαίους δασμούς παγκοσμίως, προκάλεσε την οργή του Τραμπ, που απάντησε με νέους προκαλώντας μια χαοτική κατάσταση, όπως χαρακτηρίστηκε από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Πλήγμα

Αποτελεί επίσης πλήγμα για τη διαπραγματευτική ισχύ που υιοθέτησε ο Τραμπ, καθώς χρησιμοποιούσε τους δασμούς για να αναδιαμορφώσει τις εμπορικές συμφωνίες, να φέρει έσοδα στο δημόσιο ταμείο και να αποσπάσει επενδύσεις δισ. από τους εμπορικούς εταίρους.

Δεν πέρασε, ωστόσο, ούτε ένα 24ώρο και ο μεγιστάνας, σε μια επίδειξη πυγμής, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι αυξάνει το ύψος των δασμών από 10 σε 15% (περισσότερα εδώ).