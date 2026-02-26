Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα

Τέσσερις συλλήψεις για φερόμενη διείσδυση της Καμόρα στο νοσοκομείο «Σαν Τζοβάνι Μπόσκο» της Νάπολης πραγματοποίησε η ιταλική αστυνομία την Τετάρτη. Κατηγορούνται για άσκηση επικερδούς εγκληματικής δραστηριότητας για λογαριασμό της Καμόρα, της μαφίας της Νάπολης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται ότι είχαν διεισδύσει στο νοσοκομείο. Οι πράξεις που τους αποδίδονται είναι ότι σκηνοθετούσαν ψευδή τροχαία για να παίρνουν ασφάλιστρα. Επίσης, μετέφεραν πτώματα με μάσκες οξυγόνου για να πληρώνονται ιδιωτικές μεταφορές με ασθενοφόρα.

A Napoli certificati medici truccati, truffe e minacce. L’ospedale San Giovanni Bosco nelle mani della camorra. Quattro le misure cautelari. Tra gli indagati anche un avvocato pic.twitter.com/mIsrQwCrFk — Tg3 (@Tg3web) February 25, 2026



Η έρευνα ξεκίνησε από την κατάθεση ενός μάρτυρα. Και αποκάλυψε ένα πλέγμα επικερδούς εγκληματικής δραστηριότητας που φέρεται να διεξήχθη από μέλη της οικογένειας Κοντίνι της Καμόρα, της ναπολιτάνικης μαφίας, μέσα στο νοσοκομείο «Σαν Τζοβάνι Μπόσκο». Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όλες αυτές οι δραστηριότητες «κατέστησαν δυνατές χάρη στην ικανότητα της οργάνωσης να εκφοβίζει» τόσο δημόσιους αξιωματούχους όσο και ιδιώτες.

Με τη συνενοχή του προσωπικού

Σύμφωνα με την ιταλική αστυνομία, τα μέλη της Καμόρα ανέλαβαν τον έλεγχο των υπηρεσιών καφέ-μπαρ και καφετέριας του νοσοκομείου. Επίσης, εκμεταλλεύονταν τους αυτόματες πωλητές σνακ και ποτών που βρίσκονται σε όλο το κτίριο.

Όπως επισημαίνουν οι ιταλικές αρχές, η εγκληματική οργάνωση «εκμεταλλεύτηκε μια ένωση που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των υπηρεσιών ασθενοφόρων». Και το έκανε βασιζόμενη στη «συνενοχή ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας και υπαλλήλων άλλων εταιρειών που εργάζονταν εντός του νοσοκομείου».

Με τη βοήθεια όλων αυτών, φέρονται ότι ενορχήστρωσαν επίσης μια σειρά ασφαλιστικών απάτων για λογαριασμό της οικογένειας Κοντίνι. Αυτές φέρονται να περιελάμβαναν σκηνοθεσία τροχαίων ατυχημάτων, στρατολόγηση ψευδομαρτύρων επί πληρωμή και προσκόμιση κατασκευασμένων εκθέσεων εμπειρογνωμόνων για την εξασφάλιση αποζημιώσεων.

Minacce, prestanomi e collusioni. Le mani del clan Contini sull’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Quattro gli arresti eseguiti da Guardia di Finanza e Carabinieri.#Tg1 Lorenzo Santorelli pic.twitter.com/jJkyhnYyX3 — Tg1 (@Tg1Rai) February 25, 2026



Οι εισαγγελείς λένε ότι η συνεργασία εξασφαλίστηκε μέσω εκφοβισμού και βίας. Έτσι, τα μέλη της μαφίας της Νάπολης εξασφάλιζαν επίσης πλαστά ιατρικά πιστοποιητικά. Κάποια από αυτά εξασφάλισαν παράνομες αποφυλακίσεις μελών της. Επίσης, μετέφεραν παρανόμως νεκρούς με ασθενοφόρα, αντί μέσω εξουσιοδοτημένων γραφείων τελετών.

600 έως 1.200 ευρώ για μεταφορά νεκρού

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το κόλπο με τα ασθενοφόρα είχε την εξής λογική: Οι νεκροί ασθενείς απομακρύνονταν παράνομα από το νοσοκομείο για να παρακάμψουν το νεκροτομείο. Για να αποφύγουν τους ελέγχους, η σορός τοποθετούνταν σε φορείο εξοπλισμένο με μάσκα οξυγόνου. Έτσι υπήρχε η εντύπωση ότι ο ασθενής ήταν ακόμα ζωντανός κατά τη διάρκεια διακομιδής.

«Οι οικογένειες χρεώνονταν μεταξύ 700 και 1.200 ευρώ για την υπηρεσία», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Γιατρός του τμήματος επειγόντων περιστατικών κατηγορείται για πλαστογράφηση των εξιτηρίων ασθενούς που είχε ήδη πεθάνει. Έτσι επέτρεψε τη μεταφορά της σορού της στο σπίτι με ιδιωτικό ασθενοφόρο που συνδεόταν με τη οικογένεια Κοντίνι.

Μια ψυχίατρος φέρεται να εξέδωσε πλαστά ιατρικά πιστοποιητικά για λογαριασμό ατόμων που συνδέονται με τις φατρίες της Καμόρα. Έτσι, έλαβαν ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις και, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, να εξασφάλισε την αποφυλάκιση προσώπου βάσει κατασκευασμένων ψυχιατρικών αξιολογήσεων.

Επίσης, ελέγχεται δικηγόρος, ο οποίος κατηγορείται για εξωτερική συνεργασία σε τη μαφία. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ενήργησε ως αγωγός πληροφοριών από και προς το περιβάλλον των φυλακών.