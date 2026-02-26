Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, δίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μετά τις δηλώσεις του πρώτου αναφορικά με τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ιστορική δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

«Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, ξεκαθαρίζοντας πως «η Δημοκρατική Παράταξη δεν δέχεται μαθήματα δικαιοσύνης από όσους δε σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και έχουν κάνει την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία ‘πλυντήριο’ των κυβερνητικών τους ευθυνών».

Όπως διαμηνύει, μάλιστα, «ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου».

«Αλήθεια, μια ‘φιλελεύθερη’ κυβέρνηση και ένας ‘μεταρρυθμιστής’ ‘θεσμικός’ πρωθυπουργός, άραγε έχει μια λέξη να πει για το γεγονός ότι κάποιοι τρίτοι ιδιώτες – όπως αρέσκεται να υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης – παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό του συμβούλιο και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρει η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία;», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Δεν έχει νομίζω λογική αυτός ο χαρακτηρισμός και τέλος πάντων αυτός ο τίτλος που επέλεξε να βάλει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταρχάς να αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας: «Γιατί εμείς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία την εμπιστευόμαστε εν συνόλω σε όλες της τις αποφάσεις και δεν σχολιάζουμε τις αποφάσεις αυτές».