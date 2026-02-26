Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον Άρη. Οι διοικούντες την ΠΑΕ αποφάσισαν την απομάκρυνση του Ισπανού τεχνικού μετά το τέλος του εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά, που έληξε ισόπαλος (1-1).

Ξεκίνησαν από τότε οι επαφές με τον Χιμένεθ, προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη λύση της συνεργασίας τους. Η «χρυσή» τομή βρέθηκε και το διαζύγιο ανακοινώθηκε και επίσημα. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Manolo Jimenez και του εύχεται καλή συνέχεια».