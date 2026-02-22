Παρελθόν για τον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ
Παρελθόν ο Μανόλο Χιμένεθ από τον πάγκο του Άρη μετά το 1-1 με την Κηφισιά…
Μανόλο Χιμένεθ τέλος από τον πάγκο του Άρη! Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά που έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1, ο Ισπανός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στους κιτρινόμαυρους.
Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του, η απόφαση θα παρθεί από την Δευτέρα (23/2) με την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη από την Αμερική και σε συνεννόηση με τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες.
Το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά σήμανε τη 86η ημέρα που ο Άρης μένει χωρίς νίκη στην έδρα του, ενώ γενικότερα δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Θεσσαλονικείς να αποκτήσουν αγωνιστική ταυτότητα και να χτίσουν ένα σερί νικών…
- Ρόμα-Κρεμονέζε 3-0: Έπιασε τη Νάπολι στην 3η θέση με οδηγό τον Κριστάντε
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ
- Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας
- To 91% του Ντιόγκο Νασιμέντο και η ιδέα του Μεντιλίμπαρ
- Νίκολιτς: «Παίξαμε καλά σε όλο το ματς, σημαντικοί οι τρεις βαθμοί»
- Παρελθόν για τον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ
- Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας 91-74: Πήρε το Κύπελλο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 22ης αγωνιστικής της Super League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις