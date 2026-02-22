Παρελθόν για τον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ

Μανόλο Χιμένεθ τέλος από τον πάγκο του Άρη! Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά που έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1, ο Ισπανός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στους κιτρινόμαυρους.

Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του, η απόφαση θα παρθεί από την Δευτέρα (23/2) με την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη από την Αμερική και σε συνεννόηση με τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες.

Το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά σήμανε τη 86η ημέρα που ο Άρης μένει χωρίς νίκη στην έδρα του, ενώ γενικότερα δεν κατάφερε να βοηθήσει τους Θεσσαλονικείς να αποκτήσουν αγωνιστική ταυτότητα και να χτίσουν ένα σερί νικών…