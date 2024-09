Αρκετά δραστήριος φαίνεται να είναι στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Έλον Μασκ.

Μετά το σοκαριστικό σχόλιο για τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, «κανείς δεν προσπαθεί να δολοφονήσει τον Μπάιντεν ή την Κάμαλα», ο CEO της πλατφόρμας αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας.

«Ουάου, σχεδόν διπλάσιος αριθμός ανθρώπων πέθαναν από τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα» έγραψε ο Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX.

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

— Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024