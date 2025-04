Σνάιντερ για τα φάουλ του Ράις: «Δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά – φταίει ο Κουρτουά» (pic, vid)

Ο Ντέγκλαν Ράις σκόραρε δύο φανταστικά γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ για την πρώτη φάση των προημιτελικών του Champions League απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στο «Έμιρειτς», όπου η Άρσεναλ έκανε πάρτι με 3-0.

Ο σπουδαίος Ολλανδός, Γουέσλεϊ Σνάιντερ πρώην ποδοσφαιριστής και πλέον δημοσιογράφος, αναφέρθηκε σε αυτές τις δύο εκτελέσεις λέγοντας πως δεν ήταν τόσο εντυπωσιακές όσο φάνηκαν.

Μάλιστα, ο πρώην παίκτης των Ρεάλ και Ίντερ έριξε μεγάλο φταίξιμο στον Τίμπο Κουρτουά που δεν έστησε σωστά το τείχος, με τις δηλώσεις αυτές να γίνονται viral.

«Δεν θεωρώ πως τα φάουλ ήταν και τόσο εντυπωσιακά. Ίσως ακουστεί περίεργο, αλλά είναι πολύ εύκολο να δώσεις τέτοια φάλτσα στην μπάλα, όταν το φάουλ είναι από αρκετά μακριά. Και πιστέψτε με, το ξέρω καλά.

🚨🗣 Sneijder: “I don’t think the free kick(s) were that impressive. This may sound strange, but it’s extremely easy to curve a ball like that as long as you know how to take a shot, and I know all about this. The wall was at fault here. The same for the 2nd free kick, you saw… pic.twitter.com/fMgz9FZYl7

