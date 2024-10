Έλον Μασκ: Η πρώην του Grimes νιώθει «πολύ λιγότερο gay» μετά την εγκυμοσύνη της στα τρία παιδιά τους

Η πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ, Grimes, πυροδότησε debate στο X/Twitter την Τρίτη, δηλώνοντας ότι ένιωσε μια αλλαγή στη σεξουαλικότητά της μετά την εγκυμοσύνη της.

Η Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, 36, συνόδεψε την ανάρτηση της με μια ερώτηση προς τους 1,3 εκατομμύρια ακολούθους της: «Εξηγούνται όλα αυτά από τις ορμόνες;»

«Έγινα πολύ λιγότερο gay μετά την εγκυμοσύνη μου», εξομολογήθηκε η καλλιτέχνης του Flesh Without Blood, που έχει τρία παιδιά με τον CEO της Tesla, Έλον Μασκ.

«Η ικανότητά μου να επικεντρώνομαι στην ανάγνωση και τη γραφή είναι στο ζενίθ, όπως και η γενική δημιουργικότητά μου, αλλά η ικανότητά μου να επικεντρώνομαι σε ‘τεχνικά’ πράγματα μειώθηκε *πολύ*» έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει πλέον στον πρώην σύντροφο και πατέρα των παιδιών τους.

I became way less gay after I was pregnant, my ability to focus on reading and writing went way up, as did my general creativity, but my ability to focus on technical things went *way* down. Is this all explained by hormones?

— 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) October 22, 2024