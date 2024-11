Δύο στους τρεις influencers δεν ελέγχουν τις πληροφορίες που μεταδίδουν

Οι infuencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει επειγόντως να μάθουν ελέγχουν τα γεγονότα πριν τα μεταδώσουν, προκειμένου να μειωθεί η εξάπλωση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, προειδοποίησε ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

Σύμφωνα με έκθεση της UNESCO, τα δύο τρίτα των δημιουργών περιεχομένου παραλείπουν να ελέγξουν την ακρίβεια του υλικού τους, καθιστώντας τους ίδιους και τους φαν τους ευάλωτους στην παραπληροφόρηση.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή που οι influencers έχουν γίνει πρωταρχικές πηγές ειδήσεων και πληροφοριών για το παγκόσμιο νεανικό κοινό.

At Knight, we’ve been closely watching the shift in how Americans get information. The latest @pewresearch & Knight report reveals that almost 1 in 5 adults regularly get news from social media influencers. Learn more key 🗝 findings from the report here: https://t.co/7ok9lTQ62f . pic.twitter.com/nkC794YdCp

Ωστόσο το 62% δεν διαθέτει βασικές πρακτικές ελέγχου των γεγονότων.

«Οι δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου έχουν αποκτήσει σημαντική θέση στο οικοσύστημα της πληροφόρησης. Εκείνοι, προσφέρουν σε εκατομμύρια ανθρώπους πολιτιστικές, κοινωνικές ή πολιτικές ειδήσεις. Αλλά πολλοί αγωνίζονται μπροστά στην παραπληροφόρηση και τη διαδικτυακή ρητορική μίσους και ζητούν περισσότερη εκπαίδευση», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, σε δήλωσή της την Τετάρτη.

Η έρευνα της UNESCO «Πίσω από τις οθόνες», που διεξήχθη με την εμπειρογνωμοσύνη του Bowling Green State University στις ΗΠΑ, εξέτασε 500 influencers σε 45 χώρες, αποκαλύπτοντας κρίσιμα κενά στην επαλήθευση.

Calling all digital content creators! 👋@UNESCO wants your insights for our ‘Behind the Screens’ survey.

Your insights are crucial in shaping our efforts to empower the digital content creators’ community.

Let’s build a better digital world together!https://t.co/LZ5qyEQEeE pic.twitter.com/sSvLQMNJEP

— UNESCO 🏛 #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) September 6, 2024