Συνταγή: Hot Dog με chili con carne

Από τη μια έχουμε ένα αγαπημένο street food made in USA, από την άλλη ένα γνωστό φαγητό της μεξικανικής κουζίνας. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνδύασε αυτά τα δύο, δημιουργώντας μια συνταγή ο ορισμός της «βρωμιάς».

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για Hot Dog με chili con carne. Απολαυστικό, καυτερό, ότι πρέπει όταν έρχονται φίλοι στο σπίτι για μπύρες και ματσάκι στην τηλεόραση. Και το κυριότερο: πολύ εύκολο να το φτιάξουμε.

Τα υλικά

4 ψωμάκια hot dog

4 λουκάνικα

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς

1 λευκό κρεμμύδι

50 γρ. βούτυρο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 πιπεριά τσίλι

1/2 ματσάκι κόλιανδρο

100 γρ. κόκκινα φασόλια

2 κόκκινες πιπεριές

200 γρ. ντομάτα κονκασέ

100 ml κόκκινο κρασί

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. ρίγανη

1/2 κ.γ. πιπέρι καγιέν

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Ξεκινάμε φτιάχνοντας το chili con carne. Βάζουμε τον κιμά στο τηγάνι και τον βράζουμε λίγο στο τηγάνι με νερό (ένα φλιτζάνι του καφέ).

Στη συνέχεια προσθέτουμε στο τηγάνι το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον κόλιανδρο, την πιπεριά τσίλι, την κόκκινη πιπεριά.

Μετά ρίχνουμε μέσα και τα κόκκινα φασόλια, ενώ από μπαχαρικά προσθέτουμε τη ρίγανη, το κύμινο, το κόκκινο πιπέρι και την κόκκινη σάλτσα.

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει το chili con carne – περίπου 10 λεπτά.

Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τα λουκάνικα.

Μόλις είναι έτοιμα, τα βάζουμε στα ψωμάκια, ρίχνουμε από πάνω το chili con carne, ρίχνουμε και την κλασική μουστάρδα και τα hot dog είναι έτοιμα.