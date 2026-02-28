Super League: Σέντρα στην 23η αγωνιστική – Σημαντικά παιχνίδια σε Περιστέρι, Ηράκλειο και Νίκαια

Τρία ματς περιλαμβάνει το σημερινό (28/2) πρόγραμμα της Super League, στην πρώτη μέρα της 23ης αγωνιστικής, με τις αναμετρήσεις ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet, Ατρόμητος – Παναιτωλικός και Κηφισιά – Λεβαδειακός.

Οι Κρητικοί θέλουν να διατηρήσουν το καλό μομέντουμ που έχουν, την ώρα που η ΑΕΛ θέλει να συνεχίσει να μαζεύει βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.

«Μάχη» για το 5-8 και την… ουρά της Super League

Παράλληλα, στο Περιστέρι, ο Παναιτωλικός επίσης δίνει τη δική του «μάχη» και ψάχνει αντίδραση, την ώρα που ο Ατρόμητος παλεύει για τις θέσεις 5-8.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.

Στο τελευταίο χρονικά ματς της ημέρας, η Κηφισιά που παλεύει για την παραμονή, φιλοξενεί τον Λεβαδειακό που μετά από σερί αρνητικά αποτελέσματα θέλει να ξαναμπεί σε τροχιά τετράδας, πριν αντιμετωπίσει τον πέμπτο Παναθηναϊκό.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Νούνελι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Παλάσιος, Οζέγκοβιτς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας στη Super League

17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός