Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25 Φεβρουαρίου 2026, 11:39

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Γνωστοί έγιναν την Τετάρτη (25/2) οι ορισμοί των διαιτητών για τις αναμετρήσεις της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Τόμας Μπόγκναρ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε από την ΚΕΔ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο, 4ος ο Μόσχου και στο VAR θα βρίσκεται μία γυναίκα, η 41χρονη Κάταλιν Κούλτσαρ με τον Φέρεντς Καράκο, επίσης από την Ουγγαρία.

Ο 47χρονος διαιτητής είναι αρκετά γνωστός στην Ελλάδα, ενώ μάλιστα έχει σφυρίξει αναμετρήσεις των δύο ομάδων δύο φορές. Συγκεκριμένα, στα play offs τη σεζόν 2021/22 (Άρης-Παναθηναϊκός 0-0) και τη σεζόν 2022/23 το Άρης-Παναθηναϊκός 0-1. Έχει επίσης, σφυρίξει το 2020 το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 κι ακολούθησαν οι αγώνες ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-0 (2021), Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2022) και ΠΑΟΚ-Άρης 1-0 (2023).

Από εκεί και πέρα, το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, το Βόλος – ΑΕΚ ο Τσιμεντερίδης και το Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός ο Πολυχρόνης.

Αναλυτικά, οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Σπυρόπουλος, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Ζαμπαλάς)

Βόλος-ΑΕΚ: Τσιμεντερίδης (Μάτσας, Κλεπετσάνης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

ΠΑΟΚ-Αστέρας: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναθηναϊκός-Άρης: Μπόγκναρ (Μπούζας, Κόμπορ, 4ος Μόσχου, VAR: Κούλτσαρ, Καράκο)

ΟΦΗ-Λάρισα: Ζαμπαλάς (Πάτρας, Οικονόμου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)

Κηφισιά-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Τζήλος)

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Euroleague 25.02.26

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
