Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League

Γνωστοί έγιναν την Τετάρτη (25/2) οι ορισμοί των διαιτητών για τις αναμετρήσεις της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Τόμας Μπόγκναρ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA ορίστηκε από την ΚΕΔ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μπάλας Μπούζας, Πίτερ Κόμπρο, 4ος ο Μόσχου και στο VAR θα βρίσκεται μία γυναίκα, η 41χρονη Κάταλιν Κούλτσαρ με τον Φέρεντς Καράκο, επίσης από την Ουγγαρία.

Ο 47χρονος διαιτητής είναι αρκετά γνωστός στην Ελλάδα, ενώ μάλιστα έχει σφυρίξει αναμετρήσεις των δύο ομάδων δύο φορές. Συγκεκριμένα, στα play offs τη σεζόν 2021/22 (Άρης-Παναθηναϊκός 0-0) και τη σεζόν 2022/23 το Άρης-Παναθηναϊκός 0-1. Έχει επίσης, σφυρίξει το 2020 το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 κι ακολούθησαν οι αγώνες ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-0 (2021), Άρης-Ολυμπιακός 2-1 (2022) και ΠΑΟΚ-Άρης 1-0 (2023).

Από εκεί και πέρα, το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, το Βόλος – ΑΕΚ ο Τσιμεντερίδης και το Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός ο Πολυχρόνης.

Αναλυτικά, οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Σπυρόπουλος, 4ος Κόκκινος, VAR: Τζήλος, Ζαμπαλάς)

Βόλος-ΑΕΚ: Τσιμεντερίδης (Μάτσας, Κλεπετσάνης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

ΠΑΟΚ-Αστέρας: Παπαπέτρου (Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναθηναϊκός-Άρης: Μπόγκναρ (Μπούζας, Κόμπορ, 4ος Μόσχου, VAR: Κούλτσαρ, Καράκο)

ΟΦΗ-Λάρισα: Ζαμπαλάς (Πάτρας, Οικονόμου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Ατρόμητος-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς)

Κηφισιά-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Τζήλος)