Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

«Είδαμε Έλληνες διαιτητές στα δύσκολα ματς του Κυπέλλου Betsson με ξένους στο VAR και ότι οι ομάδες το αγκάλιασαν. Δείξατε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Όπως οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν σημαντικά παιχνίδια, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Για να παίζετε σε ντέρμπι πρωταθλήματος θα πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες. Κάνουμε προσπάθειες να αναπτύξουμε την ελληνική διαιτησία», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα (24/2) στα γραφεία της ΕΠΟ για την απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές. Δεν το είπε ευθέως ότι θα προτείνει να σφυρίζουν και στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει φέτος αλλά από του χρόνου και βλέπουμε. Επόσης, δεν είναι θέμα της ΕΠΟ αλλά των ΠΑΕ και ειδικότερα των μεγάλων ΠΑΕ που μετέχουν και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Λανουά είχε προτείνει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, όμως οι ομάδες δεν συζήτησαν καν το ενδεχόμενο, χώρια που ο Γάλλος δήλωσε ότι «σε 4-5 χρόνια θα είναι έτοιμοι να σφυρίξουν ντέρμπι της Super League.

Αναλυτικά ο Γκαγκάτσης ανέφερε στην ομιλία του: «Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση. Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας».

Στην εκδήλωση της απονομής των σημάτων στους διεθνείς παρέστη και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Στην ομιλία του προς τους διεθνείς διαιτητές τόνισε ότι «αντιπροσωπεύετε την ελληνική διαιτησία. Κάνουμε προσπάθειες για να παίρνετε περισσότερους ορισμούς».

Αναλυτικά η ομιλία του Λανουά:

«Ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ ήμερα, σάς αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της Ελλάδας, όχι μόνο τους καινούργιους, αλλά όλους τους διεθνείς. Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις, ως διεθνής διαιτητής σε αγώνες FIFA-UEFA σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεστε πρεσβευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές στερέωμα. Δεν εμπλέκεστε μόνο ατομικά ως μονάδες εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Περιμενουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση».

Αναλυτικά οι Ελληνες διεθνείς διαιτητές:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος A’ 2011

2 Παπαπέτρου Αναστάσιος A’ 2016

3 Φωτιάς Βασίλειος A’ 2021

4 Παπαδόπουλος Ιωάννης Β’ 2017

5 Βεργέτης Χρήστος Β’ 2024

6 Τσακαλίδης Αλέξανδρος Β’ 2025

7 Πολυχρόνης Φώτιος Β’ 2026 (Νέος)

8 Αντωνίου Ελένη Eλίτ 2014

9 Τσιοφλίκη Ανδρομάχη Β’ 2016

10 Μυλοπούλου Αναστασία A’ 2022

11 Πιγγιού Ειρήνη Β’ 2023

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Κωσταράς Πολυχρόνης 2014

2 Δημητριάδης Λάζαρος 2013

3 Πετρόπουλος Τρύφων 2016

4 Φωτόπουλος Ανδρέας 2024

5 Μεϊντανάς Ανδρέας 2021

6 Μπουξμπάουμ Ραϊνχαρντ 2019

7 Νικολακάκης Βασίλειος 2019

8 Παπαδάκης Μιχαήλ 2025

9 Κολλιάκος Άγγελος 2025

10 Απτόσογλου Ιορδάνης 2019

11 Κομισοπούλου Γεωργία 2017

12 Τσικλιτάρη Βασιλεία 2022

13 Δέτση Μαρία 2019

14 Παπαδοπούλου Ζωή 2023

15 Τσαγανού Δήμητρα 2024

ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (VAR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Ευαγγέλου Άγγελος 2022

2 Κουμπαράκης Στέφανος 2024

3 Ζαμπαλάς Σπυρίδων 2023

4 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 2025

5 Τζήλος Αθανάσιος 2025

6 Παπαδόπουλος Ιωάννης 2024

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΑΛΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Χριστοδουλής Βασίλειος Α’ 2013

2 Αδαμόπουλος Αντώνιος Β’ 2017

3 Ντάλας Παναγιώτης Β’ 2019

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Φίτσας Γεώργιος 2020

2 Μανούρας Νικόλαος 2023

3 Παπαδοπουλος Εμμανουήλ 2024