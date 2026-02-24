sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24 Φεβρουαρίου 2026, 19:39

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Spotlight

«Είδαμε Έλληνες διαιτητές στα δύσκολα ματς του Κυπέλλου Betsson με ξένους στο VAR και ότι οι ομάδες το αγκάλιασαν. Δείξατε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Όπως οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν σημαντικά παιχνίδια, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Για να παίζετε σε ντέρμπι πρωταθλήματος θα πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες. Κάνουμε προσπάθειες να αναπτύξουμε την ελληνική διαιτησία», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα (24/2) στα γραφεία της ΕΠΟ για την απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές. Δεν το είπε ευθέως ότι θα προτείνει να σφυρίζουν και στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει φέτος αλλά από του χρόνου και βλέπουμε. Επόσης, δεν είναι θέμα της ΕΠΟ αλλά των ΠΑΕ και ειδικότερα των μεγάλων ΠΑΕ που μετέχουν και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Λανουά είχε προτείνει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, όμως οι ομάδες δεν συζήτησαν καν το ενδεχόμενο, χώρια που ο Γάλλος δήλωσε ότι «σε 4-5 χρόνια θα είναι έτοιμοι να σφυρίξουν ντέρμπι της Super League.

Αναλυτικά ο Γκαγκάτσης ανέφερε στην ομιλία του: «Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση. Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας».

Στην εκδήλωση της απονομής των σημάτων στους διεθνείς παρέστη και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Στην ομιλία του προς τους διεθνείς διαιτητές τόνισε ότι «αντιπροσωπεύετε την ελληνική διαιτησία. Κάνουμε προσπάθειες για να παίρνετε περισσότερους ορισμούς».

Αναλυτικά η ομιλία του Λανουά:

«Ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ ήμερα, σάς αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της Ελλάδας, όχι μόνο τους καινούργιους, αλλά όλους τους διεθνείς. Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις, ως διεθνής διαιτητής σε αγώνες FIFA-UEFA σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεστε πρεσβευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές στερέωμα. Δεν εμπλέκεστε μόνο ατομικά ως μονάδες εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Περιμενουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση».

Αναλυτικά οι Ελληνες διεθνείς διαιτητές:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος A’ 2011

2 Παπαπέτρου Αναστάσιος A’ 2016

3 Φωτιάς Βασίλειος A’ 2021

4 Παπαδόπουλος Ιωάννης Β’ 2017

5 Βεργέτης Χρήστος Β’ 2024

6 Τσακαλίδης Αλέξανδρος Β’ 2025

7 Πολυχρόνης Φώτιος Β’ 2026 (Νέος)

8 Αντωνίου Ελένη Eλίτ 2014

9 Τσιοφλίκη Ανδρομάχη Β’ 2016

10 Μυλοπούλου Αναστασία A’ 2022

11 Πιγγιού Ειρήνη Β’ 2023

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Κωσταράς Πολυχρόνης 2014

2 Δημητριάδης Λάζαρος 2013

3 Πετρόπουλος Τρύφων 2016

4 Φωτόπουλος Ανδρέας 2024

5 Μεϊντανάς Ανδρέας 2021

6 Μπουξμπάουμ Ραϊνχαρντ 2019

7 Νικολακάκης Βασίλειος 2019

8 Παπαδάκης Μιχαήλ 2025

9 Κολλιάκος Άγγελος 2025

10 Απτόσογλου Ιορδάνης 2019

11 Κομισοπούλου Γεωργία 2017

12 Τσικλιτάρη Βασιλεία 2022

13 Δέτση Μαρία 2019

14 Παπαδοπούλου Ζωή 2023

15 Τσαγανού Δήμητρα 2024

ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (VAR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Ευαγγέλου Άγγελος 2022

2 Κουμπαράκης Στέφανος 2024

3 Ζαμπαλάς Σπυρίδων 2023

4 Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 2025

5 Τζήλος Αθανάσιος 2025

6 Παπαδόπουλος Ιωάννης 2024

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΑΛΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Χριστοδουλής Βασίλειος Α’ 2013

2 Αδαμόπουλος Αντώνιος Β’ 2017

3 Ντάλας Παναγιώτης Β’ 2019

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1 Φίτσας Γεώργιος 2020

2 Μανούρας Νικόλαος 2023

3 Παπαδοπουλος Εμμανουήλ 2024

Headlines:
Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.02.26

ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό

Βαριά τιμωρία, συγκεκριμένα δυο χρόνια εκτός γηπέδων και απο 5.000 ευρώ πρόστιμο στους δύο ταυτοποιημένους οπαδούς της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση

Η απόφαση της European Aquatics, η προσφυγή για τον αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ, το ιστορικό του κολυμβητηρίου στο Κότορ και οι πολιτικές προεκτάσεις μιας αθλητικής διαμάχης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»
Euroleague 24.02.26

Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην Euroleague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και στο βάθος του «ερυθρόλευκου» ρόστερ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας (25/5).

Σύνταξη
Το βόλεϊ πεθαίνει, ζήτω το βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Το βόλεϊ πεθαίνει, ζήτω το βόλεϊ

Το βόλεϊ είναι σαν την Ελλάδα. Διχάζεται. Μέση δεν έχει. Είσαι με τους δεξιούς ή με τους αριστερούς; Είσαι με τον Άδωνη ή με τους γιατρούς; Είσαι με το Ισραήλ ή με την Παλαιστίνη; Και όλα με όρους Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Παναγιώτης Περπερίδης
Παναγιώτης Περπερίδης
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)

Η Λίντσεϊ Βον έχει ξεκινήσει τη μακρά και δύσκολη αποθεραπεία της και σε νέο βίντεο που ανάρτησε στα social media, εξηγεί πώς ο γιατρός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έσωσε το πόδι της...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
The Good Life 24.02.26

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)

Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη – Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 24.02.26 Upd: 19:10

Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία

Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και αυτού που εξέδωσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

«Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη

Στο πόρισμα του κυβερνώντος κόμματος (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τον μεν Μάκη Βορίδη υποστηρίζεται ότι «αποδείχθηκε ότι ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ». Για τον δε Λευτέρη Αυγενάκη σημειώνεται ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αδίκημα συνέργειας ή/και ηθικής αυτουργίας σε απιστία».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα
Η λέξη από «n» 24.02.26

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» - Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Ο οργανισμός που διοργανώνει τα BAFTA Film Awards ζήτησε συγγνώμη από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo, μετά από περιστατικό ρατσιστικής προσβολής από τον John Davidson, «και από όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο