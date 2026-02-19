Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ

Οι επισκέψεις υψηλόβαθμων παραγόντων όπως ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος συνοδευόταν από τον γενικό γραμματέα Θόδωρο Θεοδωρίδη και τον διευθυντή ομοσπονδιών Ζόραν Λάκοβιτς, είθισται να έχουν συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Κανονικά, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν έπρεπε να συνοδεύεται από τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, όμως τον άδειασε, προτιμώντας να μεταβεί στο Καραϊσκάκη για τον αγώνα Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν μόνο με τους προαναφερόμενους παράγοντες που τον συνόδευαν.

Εμμέσως πλην σαφώς δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο το οποίο τηρείται σε όλες τις χώρες που επισκέπτεται ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και αυτό επιτάσσει να έχει δίπλα του τους προέδρους των κατά τόπους ομοσπονδιών. Στην Ελλάδα, ο Μάκης Γκαγκάτσης έλαμψε διά της απουσίας του και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εννοείται ότι, επίσημα, η UEFA στηρίζει την ΕΠΟ, δεν αναφερόμαστε σε αυτό, αλλά σε λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο…

Για να δείτε τη δύσκολη θέση της ΕΠΟ, στις 16/2 που διέρρευσε η είδηση της άφιξης του Τσέφεριν αλλά και των Θεοδωρίδη, Λάκοβιτς διέρρευσε ταυτόχρονα και ότι «κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Αθήνα αναμένεται να συναντηθούν και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση». Αν δεν ίσχυαν αυτά που αναφέρουμε περί πρωτοκόλλου και αδειάσματος, δεν θα διέρρεαν περί συνάντησης στην Αθήνα, απλά τα διέρρευσαν να μην εξαχθούν τα πρέποντα συμπεράσματα.

Όμως, η συνάντηση δεν έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Αθήνα, κανονικά θα έπρεπε να επισκεφθούν και τα γραφεία της ΕΠΟ, αλλά σήμερα (19/2) στη Θεσσαλονίκη, πριν από τον αγώνα των πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ-Θέλτα για τα πλέι οφ του Europa League. Παραμένει άγνωστο τι ειπώθηκε, όμως δεν φαίνεται να υπήρχε συγκεκριμένη ατζέντα.

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον προσεχή Σεπτέμβριο θα κλείσει δέκα χρόνια στον προεδρικό θώκο της UEFA και επιδιώκει να βρεθεί ακόμα πιο κοντά σε όλες τις ομοσπονδίες και τις μεγάλες ομάδες των ευρωπαϊκών χωρών. Μπορεί η συνάντηση να έχει σχέση και με τον εορτασμό των 100 χρόνων της ίδρυσης της ΕΠΟ στην Θεσσαλονίκη, όπου θα παραβρεθούν παράγοντες της FIFA, της UEFA, πρόεδροι ξένων ομοσπονδιών αλλά και προσωπικότητες του διεθνούς και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ούτε με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση συναντήθηκε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν κατά την παρουσία του στην Αθήνα. Τα συμπεράσματα δικά σας…