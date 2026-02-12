Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

Πριν από μερικές μέρες (3/2) η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή του Διευθυντή Ανάπτυξης Διαιτησίας της UEFA, Μιγέλ Σολίς Βάσκεθ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, Ρομπέρτο Ροσέτι, η οποία διαβάστηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στο σεμινάριο διαιτησίας των ρέφερι της Super League 1 την ίδια μέρα. Όμως, ο… θησαυρός ήταν άνθρακες καθώς επρόκειτο για επιστολή που δεν είχε ειδήσεις, παρά ανέφερε τα αυτονόητα. Δεν ήταν επιστολή αλλά… φωτοβολίδα!

Ποια είναι τα αυτονόητα; Εδώ και πολλά χρόνια σε όλες τις ομοσπονδίες επιβλήθηκε από την UEFA η αποκαλούμενη σύμβαση διαιτησίας. Όπως αντιγράφουμε από τον κανονισμό διαιτησίας της ΕΠΟ πρέπει να γίνονται τα εξής:

«1. Προώθηση του ρόλου των αξιωματούχων αγώνα και των ειδικών σε θέματα διαιτησίας ποδοσφαίρου τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποδομών·

2. Ποιοτική βελτίωση των αξιωματούχων αγώνα και των ειδικών σε θέματα διαιτησίας σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, εγκαθιδρύοντας συγκεκριμένους κανόνες τυποποίησης και βελτίωσης του κύρους και της εκπαίδευσής τους, καθώς και του τρόπου οργάνωσης της διαιτησίας στο πλαίσιο των ΕΠΣ·

3. Καθορισμό του νομικού και επαγγελματικού καθεστώτος των αξιωματούχων αγώνα και διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργάνων διαιτησίας στο πλαίσιο της ΕΠΟ και των ΕΠΣ σε σχέση με άλλους φορείς, όπως κυβερνήσεις, λίγκες ή ομάδες·

4. Αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι αξιωματούχοι αγώνα και οι ειδικοί σε θέματα διαιτησίας όσον αφορά την προάσπιση των αρχών του «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play), των παικτών και του ποδοσφαίρου εν γένει·

5. Διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της διαιτησίας από το επίπεδο υποδομών και άνω·

6. Αναγνώριση της ευθύνης που φέρουν οι ΕΠΣ όσον αφορά τον ορισμό αξιόπιστων και κατάλληλων αξιωματούχων αγώνα και ειδικών σε θέματα διαιτησίας σε διοργανώσεις και εκπαιδευτικά-αναπτυξιακά προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους·

7. Διασφάλιση δίκαιης και ίσης μεταχείρισης έναντι όλων των αξιωματούχων αγώνα όσον αφορά πειθαρχικά μέτρα, ευκαιρίες για προαγωγή και ορισμούς».

Τα παραπάνω επιβλήθηκαν στην ΕΠΟ και με απόφαση της Επιτροπής Ομοσπονδιών Μελών της FIFA, με ημερομηνία 3 Απριλίου 2019, καθώς και την επιστολή της Γενικής Γραμματέως της FIFA, κας. Fatma Samoura, με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2019. Από την πλευρά της η UEFA ελέγχει κάθε χρόνο, αν η ΕΠΟ υλοποιεί τα στάνταρ της εκπαίδευσης των διαιτητών, με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που αποστέλλει η επιτροπή διαιτησίας της, αν οι ρέφερι προβιβάζονται ανά κατηγορία, αν για τους αγώνες επιλέγονται με ορισμούς και όχι με κλήρωση, αν υπάρχει ΚΕΔ και όλα τα σχετικά, ώστε το αποκαλούμενο και «σύστημα διαιτησίας», πείτε το και οργανόγραμμα, να είναι ενιαίο σε όλη την Ευρώπη. Τελευταία, η ΕΠΟ αντιγράφει μέχρι και τον τρόπο εξεύρεσης νέων διαιτητών, μέσω ανακοινώσεων στα social media ή διαφημίσεων την ώρα διεξαγωγής αγώνα του Κυπέλλου Betsson.

Με όλα αυτά ασχολείται η επιστολή του Μιγέλ Σολίς Βάσκεθ προς τον αρχιδιαιτητή της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι. Οι πιο παρατηρητικοί είδαν ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον απολογισμό των πεπραγμένων της ΚΕΔ προς τη ΓΣ της ΕΠΟ. Τέτοιες επιστολές στέλνονται κάθε χρόνο!

Ντε και καλά, να μας πείσουν ότι ο Λανουά παράγει έργο στη διαιτησία επειδή ο Μάκης Γκαγκάτσης τον θέλει αρχιδιαιτητή και για του χρόνου…