Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας, ακόμη και για την ΕΠΟ! Από τη μια η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η ομάδα της χώρας της Λατινικής Αμερικής για να παίξει φιλικό ματς με την Ελλάδα (συγκεκριμένα στις 27 Μαρτίου και ώρα 21:00, στο Καραϊσκάκη) από την άλλη καλύπτει η ίδια τα έξοδα για να πάει η ίδια για να παίξει φιλικό ματς στην Ουγγαρία, λίγες μέρες μετά, συγκεκριμένα στις 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με διαρροές που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και δεν διαψεύστηκαν, η ΕΠΟ θα καταβάλει 200.000 ευρώ ως αμοιβή στην Παραγουάη για το προαναφερόμενο φιλικό παιχνίδι. Αντίθετα, θα καλύψει η ίδια τα έξοδά της για το φιλικό παιχνίδι της στην Ουγγαρία, τα οποία ανέρχονται στις 200.000 ευρώ.

Δυο τινά μπορεί να συμβαίνουν: ‘Η η Εθνική Ελλάδας επειδή δεν είναι εμπορική ομάδα δεν βρίσκει αντιπάλους για φιλικά παιχνίδια και για αυτό πληρώνει η ίδια προκειμένου να καλυφθεί το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων ή η ΕΠΟ της διοίκησης του Μάκη Γκαγκάτση είναι ανύπαρκτη από πλευράς διεθνών σχέσεων. Μπορεί, και είναι λογικό, να ισχύουν και τα δυο, τουλάχιστον δεν μπορεί να το αποκλείσει κάποιος. Πάντως, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι η Εθνική δεν έχει κάνει βήματα προόδου. Παρότι ανέβηκε κατηγορία, στη League A που είναι η υψηλότερη κατηγορία του Nations League, όπου συμμετέχουν οι κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης. Όμως, φαίνεται πως είναι ο «φτωχός συγγενής».

Μην πάμε μακριά, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στα ματς του προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ 2026 είχε παραδεχθεί ότι «δεν σέβονται την ομάδα και κάθε διαιτητική απόφαση μετράει», προσθέτοντας ότι «και στο ματς Σκωτία – Ελλάδα και στο Σκωτία – Λευκορωσία, οι αποφάσεις διαμόρφωσαν την βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής». Η δήλωση αυτή έχει γίνει στις 12/10/25, μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Δανία, που οριστικοποίησε τον αποκλεισμό της Εθνικής από μια ακόμη τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Επόμενος στόχος είναι η πρόκριση στο Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των αγώνων της προκριματικής φάσης.