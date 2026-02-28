newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λόρα: Πώς βρέθηκε σε δομή στο Βερολίνο – Τι είπε η Γερμανική αστυνομία στον πατέρα της
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 09:26

Λόρα: Πώς βρέθηκε σε δομή στο Βερολίνο – Τι είπε η Γερμανική αστυνομία στον πατέρα της

Το παρασκήνιο του εντοπισμού της 16χρονης Λόρας - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Ύστερα από εβδομάδες αγωνίας, η 16χρονη Λόρα, που είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο όπου διέμενε με τους γονείς της, όταν εκείνοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Αμβούργο και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα, εντοπίστηκε σε δομή ανηλίκων στη Γερμανία.

Η γερμανική αστυνομία είπε στον πατέρα της 16χρονης ότι είναι σίγουροι ότι κάποιος βοήθησε να διαφύγει το παιδί από την Ελλάδα

Η ανήλικη εντοπίστηκε στο Βερολίνο την Πέμπτη, σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση των Γερμανών στους Έλληνες αστυνομικούς.

Η 16χρονη, η οποία είχε φύγει οικειοθελώς από την Πάτρα και επέλεγε να μην δίνει σημεία ζωής παρά την αναζήτησή της από τους γονείς της, εμφανίστηκε αυτοβούλως σε δομή στο Βερολίνο και φέρεται η ίδια να ζήτησε από τους υπεύθυνους να καλέσουν τη μητέρα της, όπως τουλάχιστον είπε στο Mega και την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος.

«Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το παιδί είναι εν ζωή, είναι ασφαλές και είναι καλά. Βρίσκεται σε δομή στο Βερολίνο, όπου έχει μεταβεί από χθες από μόνο του. Στις 16:50 η μητέρα της Λόρας δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τους αρμόδιους της δομής, στην οποία μεταφέρθηκε η Λόρα, και της γνωστοποίησαν ότι το παιδί έχει βρεθεί στη συγκεκριμένη δομή. Εικάζω ότι η ίδια η Λόρα ζήτησε από τους αρμόδιους στη δομή να καλέσουν τη μητέρα της και να της πουν ότι είναι εκεί. Και αυτό το εικάζω γιατί η μητέρα ενημερώθηκε πρώτα από τη δομή και μετά ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία από τη δομή», τόνισε αρχικά ο κ. Μπενετάτος.

Λόρα: «Εμφανίστηκε με ψεύτικα στοιχεία»

«Είπαν, επίσης, από τη δομή στη μητέρα, ότι κατάλαβαν πως πρόκειται για τη Λόρα έπειτα από κουβέντα που είχαν μαζί της, επειδή η Λόρα εμφανίστηκε με ψεύτικα στοιχεία όταν παρουσιάστηκε στη δομή. Στη συνέχεια, η μητέρα επικοινώνησε με τον πατέρα, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία, δεν έφυγε ποτέ, ήταν πάντα εκεί, είναι εδώ και 20 μέρες περίπου εκεί, δεν έχει γυρίσει στην Ελλάδα, και τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις. Όταν η μητέρα ζήτησε από τους αρμόδιους υπαλλήλους στη δομή να μιλήσει με το παιδί, της το απέκλεισαν και της είπαν ότι ‘για να μπορέσετε να μιλήσετε με το παιδί σας, είτε ο σύζυγος είτε και οι δύο, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από τους παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς’ και έπειτα να δουν εάν θα την αφήσουν να μιλήσει με τους γονείς της»

Η γερμανική αστυνομία είπε στον πατέρα της 16χρονης ότι είναι σίγουροι ότι κάποιος βοήθησε να διαφύγει το παιδί από την Ελλάδα,  όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας. Όπως ανέφερε ο κ. Μπενετάτος , ο πατέρας μίλησε με τη δομή όπου βρίσκεται το παιδί και του είπαν ότι το παιδί δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, ο κ. Μπενετάτος μίλησε και για τις συνθήκες διαβίωσης της 16χρονης όλο αυτό το διάστημα λέγοντας πως ζούσε σε σπίτι, έχοντας όμως δώσει ψεύτικα στοιχεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Κέρδη 4,62 δισ. ευρώ το 2025 – Μερίσματα 2,83 δισ. και αύξηση διανομών 45% 

Τράπεζες: Κέρδη 4,62 δισ. ευρώ το 2025 – Μερίσματα 2,83 δισ. και αύξηση διανομών 45% 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές
Γυμνάσιο και Λύκειο 28.02.26

Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Το πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές λειτουργεί σε 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026 σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
Ελλάδα 28.02.26

Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ζωντανός ο Κώστας Γρεβενίτης στον Βλαχιώτη, ήρθαν στο φως, παρουσιάζοντας τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας καταστήματος της περιοχής.

Σύνταξη
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28.02.26

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο
«Περίμενα ότι...» 27.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο

Ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Δείτε βίντεο 28.02.26

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τα περισσότερα από τα θύματα στη Βολιβία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα, προσπαθώντας να προσγειωθεί

Σύνταξη
Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει
Woman 28.02.26

Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει

Μετά από δεκαετίες φυλάκισης για εγκλήματα που σχετίζονταν με τη βία που υπέστησαν, γυναίκες στην Οκλαχόμα βλέπουν για πρώτη φορά τη δικαιοσύνη να αναγνωρίζει τον φόβο, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»
Πολιτική Γραμματεία 28.02.26

ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης: Το προεκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» μετεξελίσσεται σε «Δεξιά ή Αριστερά»

Απευθυνόμενος προς την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και προς τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στο ΚΚΕ και την Αριστερά με θυμωμένο και προσβλητικό ύφος.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Κούβα: Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα
«Η Κούβα θα αμυνθεί» 28.02.26

Σκιές «εισβολής» πάνω από την Αβάνα

Η Κούβα καταγγέλλει ένοπλη διείσδυση από τη Φλόριντα ένα μίλι από τις ακτές της με ανταλλαγή πυρών, τέσσερις νεκρούς και ένταση που βαθαίνει στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές
Γυμνάσιο και Λύκειο 28.02.26

Ενισχυτική Διδασκαλία σε 10.000 μαθητές

Το πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθούν οι μαθητές λειτουργεί σε 4.273 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί για τη σχολική χρονιά 2025-2026 σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία
Αγώνας δρόμου 28.02.26

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί – «Ακροβατισμοί» Μερτς μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και πολιτικής φθοράς στη Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανάμεσα σε Σι και Τραμπ, με φόντο μια οικονομία σε κρίση, εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις ενόψει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ
Βρετανικές εκλογές 28.02.26

Βρετανία: Μια υδραυλικός κατόρθωσε να ανατρέψει τα εκλογικά σχέδια του Κιρ Στάρμερ

Η Χάνα Σπένσερ, βουλευτής των Πρασίνων πλέον, μίλησε στους πολίτες για τα καθημερινά προβλήματα. Και απέδειξε ότι η στρατηγική του Στάρμερ να παίξει στην έδρα της ακροδεξιάς τον οδήγησε σε ήττα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο