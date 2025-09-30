Στα σκαριά η κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη Ρόδο

Δρομολογείται όπως φαίνεται η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Ρόδο και ήδη άνοιξε η σχετική συζήτηση μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Ειδικότερα, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας & αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Μιχάλη Θωμάτο, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Αντικείμενο της συνάντησης, ήταν η στρατηγική πρωτοβουλία της Περιφέρειας να προχωρήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου Περιφερειακού Καταφυγίου Ζώων Συντροφιάς στη Ρόδο. Στόχος της είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη και διαρκής λύση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων, με υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και στις διεθνείς προδιαγραφές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρευρέθηκαν ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Νίκος Λυμπερόπουλος, ο κ. Θωμάτος ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία υλοποίησης της πρωτοβουλίας, ο ίδιος κατέθεσε τις σκέψεις του επί του θέματος, οι οποίες και καταγράφηκαν από τον κ. Νίκο Λυμπερόπουλο, και τονίστηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αδέσποτων ζώων με τη δέουσα σοβαρότητα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις με διάρκεια, μέσα από ουσιαστική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Πρότυπη υποδομή φιλοξενίας

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές να υπάρξει στενή και διαρκής συνεννόηση και συνεργασία της Περιφέρειας με τον Αντιδήμαρχο, σε όλη την πορεία υλοποίησης του έργου, ώστε η Ρόδος να αποκτήσει μια πρότυπη υποδομή φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα φροντίδας και λειτουργίας, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία, δίνοντας σοβαρή και μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα