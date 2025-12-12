Τελέστηκαν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 τα εγκαίνια του Δημοτικού Κτηνιατρείου Σπάρτης.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση των εγκαινίων, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, έκανε λόγο μεταξύ άλλων, για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος, προσθέτοντας ότι με τη δημιουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου θα διαχειρίζεται ο ίδιος ο Δήμος την ιατρική φροντίδα στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εξοικονομώντας χρήματα.

«Διαχείριση, που περιλαμβάνει το τσιπάρισμα του ζώου, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, την καταγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, καθώς και την παροχή βοήθειας σε απρόοπτα περιστατικά, π.χ. τροχαία ατυχήματα», όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «στόχος του Δήμου μας είναι, μελλοντικά, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Δημοτικό Κτηνιατρείο και οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την φύλαξη ποιμνίων. Να μπορούν, επίσης, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, να καταγράφουν, να στειρώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου Σπάρτης.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης αναφέρθηκε στην επαναχάραξη της πολιτικής που αφορά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, της οποίας τα αποτελέσματα είναι ορατά και αναφέρθηκε στο βραβείο «Ηρωικές Καρδιές», που έλαβε ο Δήμος Σπάρτης κατά την 1η Τελετή που θεσμοθέτησε η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εξέφρασε, τέλος, τις θερμές ευχαριστίες του στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Δημοσθένη Κακούρο και στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τα Αδέσποτα Ζώα, Πάνο Καρούνο, στην Διευθύντρια της Υπηρεσίας Κατερίνα Σανιδά, την Προϊσταμένη του Τμήματος, Τασία Δρίβα και την υπάλληλο Μαρία Μυλωνάκου, οι οποίες, όπως τόνισε ο κ. Βακαλόπουλος, διαχειρίστηκαν δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν μαζί με τον τότε Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Τριτάκη, καθώς και την Διευθύντρια Ακαδημίας Zero Stray Pawject, κ. Σταματίνα Σταματάκου, την ομάδα του Smart Paws, την Έφη, τον Νίκο, την Αλεξάνδρα, τον Νίκωνα και την Έλενα και στους εθελοντές.

Ν. Χρυσάκης: Αποτελείτε παράδειγμα καλής πρακτικής σε όλη τη χώρα

Για σημαντική δομή που ενισχύει στην πράξη την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης, έκανε λόγο ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Νίκος Χρυσάκης μεταξύ άλλων.

Όπως δήλωσε ο κ. Χρυσάκης «η Σπάρτη είναι ένας Δήμος με μια διαδρομή που αξίζει να αναδεχθεί. Πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν αντιμέτωπη με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Με επιμονή, μεθοδικότητα και κυρίως με συνεργασία, με τις Υπηρεσίες του Δήμου, με τους κτηνιάτρους, με τις φιλοζωικές οργανώσεις και με τους εθελοντές πολίτες, κατάφερε να κάνει μια πραγματική στροφή. Σήμερα αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής σε όλη τη χώρα».

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάκη, «το νέο Δημοτικό Κτηνιατρείο δεν είναι απλώς μια υποδομή, είναι ένα εργαλείο που δίνει συνέχεια σε αυτή τη διαδρομή και δημιουργεί νέες δυνατότητες. (…). Είναι ένας χώρος όπου η επιστημονική γνώση συναντά την υπευθυνότητα και την κοινωνική ευαισθησία. (…). Ως Ειδική Γραμματεία πιστεύουμε βαθιά ότι η πρόοδος έρχεται όταν ενώνουμε δυνάμεις, όταν Δήμοι, εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και Πολιτεία λειτουργούν με κοινό στόχο. Ένα σύστημα που προστατεύει πραγματικά τα ζώα και διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Σπάρτης για το έργο του και για την προσήλωση με την οποία αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Εύχομαι το νέο Κτηνιατρείο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια».

Σπ. Τζινιέρης: Τεράστιο βήμα για την περιοχή μας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, κ. Σπύρος Τζινιέρης, έκανε λόγο για ένα τεράστιο βήμα που έγινε για την περιοχή, αλλά και για τη μεγάλη και αδιάκοπη προσπάθεια όσων συνεισέφεραν γι’ αυτό το αποτέλεσμα και κυρίως των εθελοντών. Αναφέρθηκε στην πρόθεση του Δήμου Σπάρτης να καλύπτει το κτηνιατρείο στο μέλλον τις ανάγκες των ζώων συντροφιάς ευπαθών ομάδων και απέδωσε ευχαριστίες στον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και όλους τους εθελοντές.

Στα εγκαίνια του Δημοτικού Κτηνιατρείου Σπάρτης παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, κ. Στέφανος Βρεττάκος, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Άγγελος Αντωνάκος, Προγραμματισμού & Επιχειρηματικότητας, κ. Παναγιώτης Τριτάκης, Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτης Παυλής και Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Θεοφάνης Λάζαρης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κ. Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη, ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα, κ. Θανάσης Γρεβενίτης, η δημοτική Σύμβουλος Σπάρτης, κ. Νίκη Ζαχαράκη, ο Διοικητής του ΚΕΕΜ, Ταξίαρχος Γιώργος Ζορμπάς, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας, Διοικητής του Α.Τ. Σπάρτης, κ. Θεόδωρος Πλαστήρας, καθώς και πλήθος Υπηρεσιακών παραγόντων και εθελοντών.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Σπάρτης