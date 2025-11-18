Σε εξέλιξη η κατασκευή του σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του νέου σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ελασσόνας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, διαπιστώνοντας την ομαλή εξέλιξη του έργου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ και κατασκευάζεται ανατολικά του οικισμού Στεφανοβούνου. Στην επίσκεψη τον δήμαρχο συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καρανίκας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς κ. Γεώργιος Κατσιούρας, οι επιβλέποντες μηχανικοί της ΑΕΝΟΛ κ.κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Σίσκου, καθώς και ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς εργολάβου κ. Θανάσης Σπάχος.

Όπως υποστηρίζει η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, η κατασκευή πραγματοποιείται σύμφωνα με όλες τις ειδικές προδιαγραφές και οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και υγιή παραμονή των ζώων.

Τι περιλαμβάνει το καταφύγιο

Το καταφύγιο θα περιλαμβάνει δύο κύρια κτίρια:

Κτίριο Διαμονής Ζώων (304,10 m²)

30 εσωτερικά διαμερίσματα

30 εξωτερικά διαμερίσματα

Κτίριο Διοίκησης – Ιατρείου (103,60 m²)

Γραφείο διοίκησης και διαχείρισης

Αίθουσα προσωπικού

Αποθήκη τροφών & υλικού

Αίθουσα παρασκευής τροφής

Ιατρείο μικρών ζώων

Αίθουσα απομόνωσης ασθενών

2 WC (το ένα για ΑμεΑ)

Χώρος αποδυτηρίων

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ελασσόνας